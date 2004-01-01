OTOBOは、2019年に((OTRS)) Community Editionからフォークされた、完全にオープンソースのWebベースのチケットおよびサービス管理プラットフォームです。ライセンス費用やベンダーロックインなしで、エンタープライズグレードのITヘルプデスク機能（チケットキュー、SLAトラッキング、組み込みのFAQ/ナレッジベース、ITSMワークフロー、CMDB）を提供します。OTOBOは、メール、電話、Webフォームを介したマルチチャネル通信をサポートし、ルーティング、エスカレーション、通知をすぐに処理できるルールベースの自動化エンジンを搭載しています。

独自のVPSでOTOBOをセルフホストすることで、すべてのチケットデータ、顧客記録、SLAレポートを管理下に置くことができます。このテンプレートは、完全な本番スタックをデプロイします。具体的には、OTOBO Webアプリケーションとバックグラウンドデーモン、永続ストレージ用のMariaDB、すべてのチケットを高速で全文検索するための専用Elasticsearchノード、そしてセッションキャッシュとパフォーマンス用のRedisです。