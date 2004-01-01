OTOBOが最大70％オフ

OTOBOの1クリックインストール

ITサービス管理、顧客サポート、およびプロセス自動化のためのオープンソースのヘルプデスクおよびチケットシステムです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
OTOBOの1クリックインストール

OTOBO向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OTOBOの活用例

OTOBOは、2019年に((OTRS)) Community Editionからフォークされた、完全にオープンソースのWebベースのチケットおよびサービス管理プラットフォームです。ライセンス費用やベンダーロックインなしで、エンタープライズグレードのITヘルプデスク機能（チケットキュー、SLAトラッキング、組み込みのFAQ/ナレッジベース、ITSMワークフロー、CMDB）を提供します。OTOBOは、メール、電話、Webフォームを介したマルチチャネル通信をサポートし、ルーティング、エスカレーション、通知をすぐに処理できるルールベースの自動化エンジンを搭載しています。

独自のVPSでOTOBOをセルフホストすることで、すべてのチケットデータ、顧客記録、SLAレポートを管理下に置くことができます。このテンプレートは、完全な本番スタックをデプロイします。具体的には、OTOBO Webアプリケーションとバックグラウンドデーモン、永続ストレージ用のMariaDB、すべてのチケットを高速で全文検索するための専用Elasticsearchノード、そしてセッションキャッシュとパフォーマンス用のRedisです。

早速申し込む
{name}の活用例

OTOBOの主な機能

「マルチチャネルチケッティング

メール、ウェブフォーム、電話からのチケットを、完全な監査履歴とスレッド化された会話を備えた統合されたキューで受信し、管理します。

SLAとエスカレーション

キューまたは顧客ごとに応答および解決の目標を定義し、期限が近づくと自動エスカレーションルールとエージェントへの通知が適用されます。

組み込みナレッジベース

外部顧客と社内エージェントの両方のためにFAQ記事を公開することで、繰り返しのチケットを削減し、初回対応での解決を迅速化します。

強力な自動化

組み込みのPostMasterフィルター、チケットトリガー、およびスケジューラージョブを使用すると、手動での介入なしにチケットを自動ルーティング、自動返信、自動クローズできます。

ITSMとCMDB

OTOBOをITSMモジュールで拡張することで、構造化されたCMDBで構成アイテム、変更リクエスト、サービスカタログを管理できます。

「全文検索」

Elasticsearch連携により、数百万件のチケット、メモ、添付ファイル全体で瞬時の検索が可能になり、あらゆる規模でエージェントの応答時間を高速に保ちます。

HostingerでOTOBOを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Buzz

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人間とAIエージェントが同じ部屋を共有するセルフホスト型ワークスペース

デプロイ
Apache Answer

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チームの知識共有とコミュニティ構築向けのQ＆Aプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Artalk

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Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

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