OTOBOの1クリックインストール
ITサービス管理、顧客サポート、およびプロセス自動化のためのオープンソースのヘルプデスクおよびチケットシステムです。
OTOBO向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OTOBOの活用例
OTOBOは、2019年に((OTRS)) Community Editionからフォークされた、完全にオープンソースのWebベースのチケットおよびサービス管理プラットフォームです。ライセンス費用やベンダーロックインなしで、エンタープライズグレードのITヘルプデスク機能（チケットキュー、SLAトラッキング、組み込みのFAQ/ナレッジベース、ITSMワークフロー、CMDB）を提供します。OTOBOは、メール、電話、Webフォームを介したマルチチャネル通信をサポートし、ルーティング、エスカレーション、通知をすぐに処理できるルールベースの自動化エンジンを搭載しています。
独自のVPSでOTOBOをセルフホストすることで、すべてのチケットデータ、顧客記録、SLAレポートを管理下に置くことができます。このテンプレートは、完全な本番スタックをデプロイします。具体的には、OTOBO Webアプリケーションとバックグラウンドデーモン、永続ストレージ用のMariaDB、すべてのチケットを高速で全文検索するための専用Elasticsearchノード、そしてセッションキャッシュとパフォーマンス用のRedisです。
OTOBOの主な機能
「マルチチャネルチケッティング」
メール、ウェブフォーム、電話からのチケットを、完全な監査履歴とスレッド化された会話を備えた統合されたキューで受信し、管理します。
SLAとエスカレーション
キューまたは顧客ごとに応答および解決の目標を定義し、期限が近づくと自動エスカレーションルールとエージェントへの通知が適用されます。
組み込みナレッジベース
外部顧客と社内エージェントの両方のためにFAQ記事を公開することで、繰り返しのチケットを削減し、初回対応での解決を迅速化します。
強力な自動化
組み込みのPostMasterフィルター、チケットトリガー、およびスケジューラージョブを使用すると、手動での介入なしにチケットを自動ルーティング、自動返信、自動クローズできます。
ITSMとCMDB
OTOBOをITSMモジュールで拡張することで、構造化されたCMDBで構成アイテム、変更リクエスト、サービスカタログを管理できます。
「全文検索」
Elasticsearch連携により、数百万件のチケット、メモ、添付ファイル全体で瞬時の検索が可能になり、あらゆる規模でエージェントの応答時間を高速に保ちます。
HostingerでOTOBOを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。