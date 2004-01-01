Owncastは、ブロードキャストを完全に制御できる、無料のオープンソースのセルフホスト型ライブストリーミングおよびチャットサーバーです。

TwitchやYouTube Liveのような商用プラットフォームを、独自の専用ストリームに置き換えます。そこでは、ルールを設定し、視聴者との関係を管理し、すべてのコンテンツと視聴者データを自分のサーバーに保持できます。

OBS、Streamlabs、XSplitなどの標準的なRTMPブロードキャストソフトウェアと互換性があり、Owncastはストリーマーがすでに知っているツールで動作します。また、ActivityPubを介してFediverseと統合されており、Mastodonやその他の分散型プラットフォームのユーザーは、あなたのサイトでアカウントを作成することなく、ライブ配信時にフォローしたり通知を受け取ったりできます。