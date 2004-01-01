ワンクリックインストールによるOwncastのデプロイ
セルフホスト型ライブストリーミングおよびチャットサーバー — TwitchやYouTubeに依存することなく、独自の条件でライブビデオを配信できます。
Owncast向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Owncastの活用例
Owncastは、ブロードキャストを完全に制御できる、無料のオープンソースのセルフホスト型ライブストリーミングおよびチャットサーバーです。
TwitchやYouTube Liveのような商用プラットフォームを、独自の専用ストリームに置き換えます。そこでは、ルールを設定し、視聴者との関係を管理し、すべてのコンテンツと視聴者データを自分のサーバーに保持できます。
OBS、Streamlabs、XSplitなどの標準的なRTMPブロードキャストソフトウェアと互換性があり、Owncastはストリーマーがすでに知っているツールで動作します。また、ActivityPubを介してFediverseと統合されており、Mastodonやその他の分散型プラットフォームのユーザーは、あなたのサイトでアカウントを作成することなく、ライブ配信時にフォローしたり通知を受け取ったりできます。
Owncastの主な機能
RTMP配信
OBS、Streamlabs、またはRTMP互換のエンコーダーから直接接続できます。独自のプラグインやソフトウェアの変更は一切不要です。
「組み込みライブチャット」
統合されたリアルタイムチャットにより、視聴者はサードパーティのウィジェットや外部チャットサービスを必要とせずに、配信中に交流できます。
フェディバース統合
ActivityPubサポートにより、Mastodonや他のFediverseユーザーがあなたのストリームをフォローし、ライブ配信通知を受け取れるようになり、分散型ネットワークでのリーチを拡大します。
カスタムブランディング
自分の名前、ロゴ、説明、ソーシャルリンクを設定することで、ストリームページを汎用的なプラットフォームテンプレートではなく、あなたの個性を反映したものにできます。
ストリーム録画
ライブストリーム終了後も視聴者がコンテンツにアクセスできるよう、放送をオンデマンド再生用にローカルに保存することも可能です。
HostingerでOwncastを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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