OpenBaoの1クリックインストール。
APIキー、パスワード、証明書、その他の機密データを安全に保存するためのオープンソースのシークレット管理プラットフォームです。
OpenBao向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenBaoの活用例
OpenBaoは、HashiCorp Vaultのコミュニティ主導のオープンソースフォークであり、チームやアプリケーション向けに安全で一元化されたシークレット管理を提供するために構築されました。これにより、設定ファイルや環境変数に機密データが分散することなく、統合されたAPIを通じて動的シークレット、暗号化キー、認証情報を保存、アクセス、ローテーションできます。
独自のVPSでOpenBaoをセルフホストすることは、シークレットがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。使用制限、ベンダーロックイン、SaaSプロバイダーが認証情報にアクセスするリスクはありません。Vault互換の全機能セットを管理下に置くことができます。
OpenBaoの主な機能
動的シークレット
データベースやクラウドプロバイダー向けに、必要に応じて短命な認証情報を生成し、不要になった際には自動的に失効させます。
「暗号化キーバリューストア」
AES-256-GCM暗号化を使用して、保存時の任意のシークレットを格納することで、機密性の高い値がディスクに露出することはありません。
きめ細かいアクセス制御
特定のシークレットパスを読み取り、書き込み、または一覧表示できるサービスとユーザーを制限する、ポリシーベースのアクセスルールを定義します。
複数の認証方法
トークン、Userpass、AppRole、LDAP、JWT、その他の方法で、ワークフローを変更することなく、アプリケーションとユーザーを認証します。
完全な監査ログ
すべてのリクエストとレスポンスは、改ざん防止機能付きの監査シンクに記録され、コンプライアンスおよびインシデント対応のための完全な追跡記録を提供します。
HTTP API と CLI
REST APIまたはクロスプラットフォームのbao CLIを使用して、シークレットの取得をあらゆる言語またはパイプラインに統合できます。
HostingerでOpenBaoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。