OpenBaoは、HashiCorp Vaultのコミュニティ主導のオープンソースフォークであり、チームやアプリケーション向けに安全で一元化されたシークレット管理を提供するために構築されました。これにより、設定ファイルや環境変数に機密データが分散することなく、統合されたAPIを通じて動的シークレット、暗号化キー、認証情報を保存、アクセス、ローテーションできます。

独自のVPSでOpenBaoをセルフホストすることは、シークレットがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。使用制限、ベンダーロックイン、SaaSプロバイダーが認証情報にアクセスするリスクはありません。Vault互換の全機能セットを管理下に置くことができます。