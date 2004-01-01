Casibaseは、組織が実際の企業データに基づいたドメイン固有のアシスタントを構築できる、オープンソースのナレッジ管理およびAIチャットボットプラットフォームです。埋め込みベースのドキュメント取り込みと、ChatGPT、Claude、Llama 3、DeepSeekなどの複数の大規模言語モデル（LLM）のサポートを組み合わせています。これにより、チームは生データをサードパーティサービスに送信することなく、自然言語チャットインターフェースを通じて独自のナレッジベースを照会できます。

独自のVPSでCasibaseをセルフホストすることで、独自のドキュメント、会話履歴、モデルAPIキーをすべて管理下のインフラストラクチャに保持できます。このスタックは、永続性のためにMySQLを搭載しており、GitHub、Google、カスタムOAuthプロバイダーを含むエンタープライズグレードの認証のためにCasdoorと統合されています。