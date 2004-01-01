Casibaseの1クリックインストール。
ドメイン固有のアシスタント構築のためのオープンソースAIナレッジベースとLLM搭載チャットプラットフォーム。
Casibase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Casibaseの活用例
Casibaseは、組織が実際の企業データに基づいたドメイン固有のアシスタントを構築できる、オープンソースのナレッジ管理およびAIチャットボットプラットフォームです。埋め込みベースのドキュメント取り込みと、ChatGPT、Claude、Llama 3、DeepSeekなどの複数の大規模言語モデル（LLM）のサポートを組み合わせています。これにより、チームは生データをサードパーティサービスに送信することなく、自然言語チャットインターフェースを通じて独自のナレッジベースを照会できます。
独自のVPSでCasibaseをセルフホストすることで、独自のドキュメント、会話履歴、モデルAPIキーをすべて管理下のインフラストラクチャに保持できます。このスタックは、永続性のためにMySQLを搭載しており、GitHub、Google、カスタムOAuthプロバイダーを含むエンタープライズグレードの認証のためにCasdoorと統合されています。
Casibaseの主な機能
「マルチモデルLLMサポート」
ChatGPT、Claude、Llama 3、DeepSeek R1、HuggingFaceなどのモデルに接続することで、知識ベースを再取り込みすることなくプロバイダーを切り替えたり比較したりできます。
埋め込みに基づく検索
ドキュメントは取り込み時にチャンク化され、埋め込まれることで、キーワードの一致ではなく、文脈的に関連性の高い箇所を提示するセマンティック検索が可能になります。
企業認証
Casdoor連携は、GitHub、Google、およびエンタープライズOAuthプロバイダーとのシングルサインオンを提供し、ナレッジストア全体にわたるきめ細かな権限管理を可能にします。
「多言語インターフェース」
Web UIは12言語に対応しており、追加のローカライズ作業なしで、グローバルに分散したチームがアクセスできるようになっています。
リモートアセットアクセス
組み込みのRDP、VNC、SSHプロトコルサポートにより、リモートインフラストラクチャをドキュメントやチャット履歴と並べて知識資産として添付できます。
HostingerでCasibaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。