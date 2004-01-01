LightRAGが最大70％オフ

1クリックインストールでLightRAGデプロイ

複雑なドキュメント分析のために、ベクトル検索とナレッジグラフを組み合わせた、シンプルで高速な検索拡張生成フレームワークです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでLightRAGデプロイ

LightRAG向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

LightRAGの活用例

LightRAGは、法律、医療、金融などの分野における複雑なドキュメントを分析するために設計された、軽量な検索拡張生成フレームワークです。これは、知識グラフとベクトル埋め込みを単一のデュアルレベルアーキテクチャでまとめて管理することにより、ベクトルベースRAGとグラフベースRAGの間のギャップを埋めます。これにより、コミュニティレポートベースのGraphRAG実装と比較して、インデックス作成時とクエリ時の両方で必要となるLLM呼び出しを劇的に削減します。

LightRAGを独自のVPSでセルフホストすることで、ドキュメント、埋め込み、知識グラフを完全に管理下に置くことができます。OpenAI、Azure、Ollama、Anthropic、またはOpenAI互換のエンドポイントに接続し、グローバルインデックスを再構築することなく知識ベースを段階的に更新できます。これにより、動的なデータは法外な再処理コストなしで常に最新の状態に保たれます。

早速申し込む
{name}の活用例

LightRAGの主な機能

二段階検索

ベクトル埋め込みと知識グラフエンティティが1つのパイプラインで組み合わさり、インデックス作成コストを低く抑えながら、ドキュメント横断的な推論においてフラットベクトル検索を凌駕します。

知識の増分更新

新しいドキュメントは、グローバルインデックスを再構築することなく既存のグラフにマージされるため、動的なデータは高価な再処理なしに常に最新の状態に保たれます。

マルチLLMプロバイダーサポート

OpenAI、Azure、Ollama、Anthropic、Bedrock、またはOpenAI互換のエンドポイントに、プロンプトを書き換えたり、ドキュメントを再インデックスしたりすることなく接続できます。

5つのクエリモード

クエリの複雑さとレイテンシーおよびコストの要件に合わせて、Naive、Local、Global、Hybrid、Mix の検索戦略を切り替えます。

組み込みWeb UI

ドキュメントの取り込み、クエリの実行、生成されたナレッジグラフのインタラクティブな視覚化を行うためのブラウザベースのダッシュボードです。

連携のためのREST API

認証済みRESTエンドポイントを使用すると、既存のアプリケーションにLightRAGを組み込み、ドキュメント取り込みパイプラインを自動化できます。

HostingerでLightRAGを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

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Agent Zero

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マルチエージェント連携機能と永続メモリを備えたAIエージェントフレームワーク（オープンソース）

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Dify

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RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

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