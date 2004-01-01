LightRAGは、法律、医療、金融などの分野における複雑なドキュメントを分析するために設計された、軽量な検索拡張生成フレームワークです。これは、知識グラフとベクトル埋め込みを単一のデュアルレベルアーキテクチャでまとめて管理することにより、ベクトルベースRAGとグラフベースRAGの間のギャップを埋めます。これにより、コミュニティレポートベースのGraphRAG実装と比較して、インデックス作成時とクエリ時の両方で必要となるLLM呼び出しを劇的に削減します。

LightRAGを独自のVPSでセルフホストすることで、ドキュメント、埋め込み、知識グラフを完全に管理下に置くことができます。OpenAI、Azure、Ollama、Anthropic、またはOpenAI互換のエンドポイントに接続し、グローバルインデックスを再構築することなく知識ベースを段階的に更新できます。これにより、動的なデータは法外な再処理コストなしで常に最新の状態に保たれます。