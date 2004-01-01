SickGearは、オリジナルのSick-Beardプロジェクトから派生した、最も安定しており、機能が充実したコミュニティ主導のフォークです。これは、フォローしているテレビ番組を追跡し、新しいエピソードのためにUsenetインデクサーやトレントトラッカーを監視し、一致するリリースをダウンローダーに渡して自動的にライブラリにインポートする、セルフホスト型のテレビ番組自動化サーバーです。2014年以来、オリジナルのSick-Beardのデザインにインスパイアされた、信頼性、幅広いインデクサー対応、洗練されたウェブUIに重点を置いて継続的に開発されています。

VPSでSickGearをセルフホストすることで、テレビ番組の自動化を24時間年中無休で実行し、エピソードがリリースされてから数分以内にライブラリに表示されるようにします。Plex、Jellyfin、Emby、およびより広範なServarrメディアスタックと自然に連携し、実質的にすべてのNewznabおよびTorznabインデクサーで動作します。