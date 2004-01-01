SickGearのワンクリックデプロイ
安定したテレビ番組自動化サーバー — 自己ホスト型PVRセットアップ向けの、長期間稼働し、全機能が搭載されたSick-Beardのフォークです。
SickGear向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SickGearの活用例
SickGearは、オリジナルのSick-Beardプロジェクトから派生した、最も安定しており、機能が充実したコミュニティ主導のフォークです。これは、フォローしているテレビ番組を追跡し、新しいエピソードのためにUsenetインデクサーやトレントトラッカーを監視し、一致するリリースをダウンローダーに渡して自動的にライブラリにインポートする、セルフホスト型のテレビ番組自動化サーバーです。2014年以来、オリジナルのSick-Beardのデザインにインスパイアされた、信頼性、幅広いインデクサー対応、洗練されたウェブUIに重点を置いて継続的に開発されています。
VPSでSickGearをセルフホストすることで、テレビ番組の自動化を24時間年中無休で実行し、エピソードがリリースされてから数分以内にライブラリに表示されるようにします。Plex、Jellyfin、Emby、およびより広範なServarrメディアスタックと自然に連携し、実質的にすべてのNewznabおよびTorznabインデクサーで動作します。
SickGearの主な機能
品質プロファイル付きトラッキングの表示
品質、解像度、言語、コーデックに関する番組ごとの設定により、各タイトルはご希望通りの形式で取得されます。
幅広いインデクサーサポート
NewznabとTorznabの互換性、さらに多くのプライベートトラッカー向けの直接プラグインにより、ほぼすべてのUsenetおよびトレントインデクサーをカバーしています。
ネイティブダウンローダー統合
NZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent、Deluge、およびrTorrent用の組み込みプラグインにより、SickGearはダウンロードパイプライン全体を管理できます。
「サブタイトル検索」
OpenSubtitles、Addic7ed、Podnapisi連携により、各ダウンロードの直後にお好みの言語で一致する字幕が取得されます。
アニメと特殊フォーマットのサポート
組み込みのAniDB連携により、アニメ特有の命名規則や絶対的なエピソード番号付けに、手動での回避策なしで対応できます。
HostingerでSickGearを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。