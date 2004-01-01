1クリックでのYaCyデプロイ
中央サーバーや追跡なしでウェブをインデックス化し、検索を行う、セルフホスト型ピアツーピアウェブ検索エンジンです。
YaCy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
YaCyの活用例
YaCyは、完全に分散化されたピアツーピアのウェブ検索エンジンで、すべてご自身のサーバー上で動作します。GoogleやBingとは異なり、検索結果を管理する中央機関は存在しません。各YaCyインスタンスは、数千もの他のYaCyピアによって維持される共有グローバルインデックスに接続しながら、独立してウェブをクロールし、インデックスを作成します。検索クエリはピアと共有される前にハッシュ化されるため、設計上、検索はプライベートに保たれます。
YaCyをセルフホストすることで、追跡なし、ランキングへの広告の影響なし、第三者へのクエリログ送信なしのプライベート検索アプライアンスが得られます。また、インターネット接続なしでローカルネットワーク上のHTTP、FTP、SMBリソースをインデックス化するイントラネット検索エンジンとしても機能します。
YaCyの主な機能
ピアツーピアインデックス
各YaCyノードはグローバル分散インデックスに参加し、クロールされたページをピアと共有し、その見返りに結果を受け取ります。— 中央サーバーは不要です。
Webクローラー機能
設定可能なクロールスケジュールと深度制御により、ドメインを継続的にインデックスし、ローカル検索結果を常に最新かつ関連性の高い状態に保ちます。
プライバシー重視の検索
検索クエリはP2Pネットワークと共有される前にハッシュ化されるため、どのピアもユーザーが何を検索したかを特定できません。
イントラネット検索モード
データをパブリックインターネットに公開することなく、ローカルネットワーク上の内部HTTP、FTP、SMBリソースをインデックス化して検索します。
スクリプト対応 REST API
すべての管理機能は、XMLおよびJSON RESTエンドポイントを介してアクセス可能であり、自動化とカスタム検索ポータル連携を可能にします。
HostingerでYaCyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。