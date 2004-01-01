YaCyは、完全に分散化されたピアツーピアのウェブ検索エンジンで、すべてご自身のサーバー上で動作します。GoogleやBingとは異なり、検索結果を管理する中央機関は存在しません。各YaCyインスタンスは、数千もの他のYaCyピアによって維持される共有グローバルインデックスに接続しながら、独立してウェブをクロールし、インデックスを作成します。検索クエリはピアと共有される前にハッシュ化されるため、設計上、検索はプライベートに保たれます。

YaCyをセルフホストすることで、追跡なし、ランキングへの広告の影響なし、第三者へのクエリログ送信なしのプライベート検索アプライアンスが得られます。また、インターネット接続なしでローカルネットワーク上のHTTP、FTP、SMBリソースをインデックス化するイントラネット検索エンジンとしても機能します。