withoutbgは、独自のサーバー上で4段階のONNXモデルパイプラインを完全に実行する、自己ホスト型AI搭載の背景除去アプリケーションです。ファイルをクラウドサービスに送信したり、画像ごとの料金を支払ったりすることなく、商品写真、ポートレート、マーケティング画像から背景を除去するためのドラッグ＆ドロップのウェブインターフェースを提供します。このパイプラインは、ISNetセグメンテーション、Depth Anything V2ガイダンス、Focus Matting、およびリファイナーモデルを組み合わせて、CPU推論のみでクリーンで透明な背景の結果を生成します。

すべてのモデルウェイトはDockerイメージ内にバンドルされているため、コンテナのデプロイ以外に設定することはありません。モデルのダウンロード、GPUの要件、処理パス上の外部API呼び出しは不要です。