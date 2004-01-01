1クリックインストールでwithoutbgデプロイ
セルフホスト型AI背景除去ツールで、クラウドに依存せず、画像ごとの料金も不要で画像をローカルで処理します。
withoutbg向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
withoutbgの活用例
withoutbgは、独自のサーバー上で4段階のONNXモデルパイプラインを完全に実行する、自己ホスト型AI搭載の背景除去アプリケーションです。ファイルをクラウドサービスに送信したり、画像ごとの料金を支払ったりすることなく、商品写真、ポートレート、マーケティング画像から背景を除去するためのドラッグ＆ドロップのウェブインターフェースを提供します。このパイプラインは、ISNetセグメンテーション、Depth Anything V2ガイダンス、Focus Matting、およびリファイナーモデルを組み合わせて、CPU推論のみでクリーンで透明な背景の結果を生成します。
すべてのモデルウェイトはDockerイメージ内にバンドルされているため、コンテナのデプロイ以外に設定することはありません。モデルのダウンロード、GPUの要件、処理パス上の外部API呼び出しは不要です。
withoutbgの主な機能
ローカルAIモデルパイプライン
バンドルされたONNXモデルを使用して、すべての背景除去処理をご自身のサーバーで実行します。画像が外部のクラウドサービスに送信されることはありません。
四段階処理
ISNetセグメンテーション、Depth Anything V2ガイダンス、フォーカスマッティング、およびリファイナーモデルが連携して、髪、毛皮、複雑な被写体においてきれいなエッジを生成します。
GPU不要
CPUベースのONNX推論により、標準的なVPSであればGPUハードウェアやCUDAのセットアップなしでフルモデルパイプライン全体を実行できます。
ドラッグ＆ドロップ式ウェブUI
Reactベースのインターフェースにより、ユーザーは画像をドロップするだけで、透明な背景の処理結果をPNG、JPEG、またはWebP形式で、設定なしにダウンロードできます。
「画像ごとの手数料なし」
セルフホスティングは、SaaSの背景除去APIからの画像ごとの課金を不要にし、固定のVPS費用で無制限の画像を処理できます。
Hostingerでwithoutbgを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。