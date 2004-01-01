Chatpad AIは、OpenAIのGPTモデル向けのクリーンなオープンソースWebインターフェースで、すべての会話とAPIキーを外部サーバーではなくブラウザのローカルストレージに保存します。トラッキング、Cookie、サーバーサイドのログ記録は一切ありません。プロンプトと応答は、ブラウザからOpenAI APIに直接送信され、他のどこにも送信されません。

Chatpad AIをセルフホストすることで、チームは企業インフラ上で共有の、常に利用可能なChatGPTインターフェースを利用でき、API使用量の請求を一元化し、OpenAIのコンシューマーサービスの可用性やポリシー変更に左右されない信頼性の高いアクセスを提供します。