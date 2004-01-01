Chatpad AIの1クリック導入
追跡やデータ収集を一切行わず、すべての会話をローカルに保存する、プライバシー重視のChatGPTインターフェースです。
Chatpad AI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Chatpad AIの活用例
Chatpad AIは、OpenAIのGPTモデル向けのクリーンなオープンソースWebインターフェースで、すべての会話とAPIキーを外部サーバーではなくブラウザのローカルストレージに保存します。トラッキング、Cookie、サーバーサイドのログ記録は一切ありません。プロンプトと応答は、ブラウザからOpenAI APIに直接送信され、他のどこにも送信されません。
Chatpad AIをセルフホストすることで、チームは企業インフラ上で共有の、常に利用可能なChatGPTインターフェースを利用でき、API使用量の請求を一元化し、OpenAIのコンシューマーサービスの可用性やポリシー変更に左右されない信頼性の高いアクセスを提供します。
Chatpad AIの主な機能
地元データストレージ
すべての会話とAPIキーはブラウザのローカルストレージに保存されます。そのため、サードパーティサービスがプロンプトや応答を見ることはありません。
アカウント不要
「設定」でOpenAI APIキーを追加すると、すぐにチャットを開始できます。サインアップ、サブスクリプション、ワークフローを中断する使用警告は一切ありません。
「会話エクスポート」
会話をファイルとしてエクスポートおよびインポートすることで、重要なチャットをバックアップしたり、デバイスを切り替えた後にチャットを続行したりできます。
クリーンな集中インターフェース
集中を妨げないデザインは、プレミアムアップセルや機能制限を排除し、会話に完全に集中できるようにします。
複数モデルのサポート
ツールを変更することなく、同じインターフェースからGPT-4、GPT-4 Turbo、GPT-3.5 Turbo、およびその他のOpenAIモデルを切り替えることができます。
HostingerでChatpad AIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。