Cloudreveの1クリックインストール
完全に管理できる、ファイル共有、オンラインプレビュー、マルチユーザー対応のセルフホスト型クラウドストレージプラットフォーム。
Cloudreve向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cloudreveの活用例
Cloudreveは、GitHubで27,000以上のスターを獲得しているオープンソースのセルフホスト型クラウドストレージプラットフォームで、個人やチームが完全に制御できるプライベートクラウドドライブを提供するために構築されています。洗練された「Google Drive」のようなエクスペリエンス（ドラッグ＆ドロップによるアップロード、共有可能なリンク、オンラインメディアプレビュー、WebDAVデスクトップ統合）を提供し、すべてのファイルをユーザーが所有するインフラストラクチャに保存します。
商用クラウドストレージサービスとは異なり、Cloudreveはユーザーごとの料金、ファイルスキャン、VPSのディスク容量を超えるストレージ制限を課しません。ローカルディスク、S3互換サービス、「OneDrive」、「Google Drive」など、複数のストレージバックエンドをサポートしており、異なるストレージを単一のアクセスポイントの下に統合できます。このデプロイメントは、CloudreveをPostgreSQLおよびRedisと組み合わせて、信頼性の高いメタデータストレージと高速なファイルブラウジングを実現します。
Cloudreveの主な機能
複数のストレージバックエンド
ローカルディスク、S3互換バケット、OneDrive、またはGoogle Driveを接続し、すべてのストレージを1つの統合インターフェースから管理します。
「安全なファイル共有」
オプションのパスワード保護、有効期限、ダウンロード制限を設定できる共有リンクを作成し、誰が何にアクセスするかを制御します。
オンラインメディアプレビュー
画像、動画、音声、ドキュメント、コードファイルをダウンロードせずに、ブラウザで直接プレビューできます。
「WebDAV デスクトップ アクセス」
CloudreveをWindows、macOS、またはLinux上でネットワークドライブとしてマウントすることで、追加のソフトウェアなしでネイティブファイルシステム統合が可能です。
クォータ付きマルチユーザー
家族、チーム、またはクライアント向けに、個別のストレージクォータと権限レベルを持つユーザーアカウントを作成します。
HostingerでCloudreveを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。