Cloudreveは、GitHubで27,000以上のスターを獲得しているオープンソースのセルフホスト型クラウドストレージプラットフォームで、個人やチームが完全に制御できるプライベートクラウドドライブを提供するために構築されています。洗練された「Google Drive」のようなエクスペリエンス（ドラッグ＆ドロップによるアップロード、共有可能なリンク、オンラインメディアプレビュー、WebDAVデスクトップ統合）を提供し、すべてのファイルをユーザーが所有するインフラストラクチャに保存します。

商用クラウドストレージサービスとは異なり、Cloudreveはユーザーごとの料金、ファイルスキャン、VPSのディスク容量を超えるストレージ制限を課しません。ローカルディスク、S3互換サービス、「OneDrive」、「Google Drive」など、複数のストレージバックエンドをサポートしており、異なるストレージを単一のアクセスポイントの下に統合できます。このデプロイメントは、CloudreveをPostgreSQLおよびRedisと組み合わせて、信頼性の高いメタデータストレージと高速なファイルブラウジングを実現します。