LMSの1クリックインストール
あらゆる音楽クライアントに対応するSubsonic互換APIを備えた軽量なセルフホスト型音楽ストリーミングサーバー
LMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LMSの活用例
LMS（Lightweight Music Server）は、C++で書かれたオープンソースのセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーで、高速なWeb UIとSubsonic互換APIを通じて個人の音楽ライブラリを公開します。オーディオファイルのフォルダをインデックス化し、メタデータとカバーアートを抽出し、任意のブラウザ、またはSubsonicプロトコルに対応した多数のモバイルおよびデスクトップアプリからストリーミング再生を可能にします。
独自のVPSでLMSをセルフホストすることで、視聴データを収集するストリーミングSaaSとは異なり、音楽コレクションと再生履歴を自身のインフラ内に保持できます。C++ランタイムは小規模なVPSプランにも収まるほど軽量であり、Subsonic APIにより、substreamer、DSub、Symfonium、Sublime Music、play:Subといった既存のお気に入りのクライアントが、カスタム統合を記述することなくすぐに利用できます。
LMSの主な機能
Subsonic互換API
iOS、Android、macOS、Windows、Linux上の幅広いSubsonicクライアントエコシステムに、カスタムアダプターなしで対応しています。
スマートなおすすめ
タグや再生履歴から類似のアーティストやトラックのクラスターを構築し、「オートプレイ」、「ラジオモード」、そして「発見」機能の原動力となります。
「Last.fm スクロブリング」
Last.fmやMalojaのようなセルフホスト型代替サービスに再生履歴をスクロブルすることで、デバイス間で統一されたリスニング履歴を保持します。
複数ユーザーアカウント
各ユーザーは、同じ基盤となるライブラリを共有しながら、独自のプレイリスト、評価、再生履歴、お気に入りトラックを所有します。
「読み取り専用ライブラリマウント」
音楽ディレクトリは読み取り専用でマウントされているため、サーバーがスキャン中やトランスコーディング中に誤ってオーディオファイルを変更することはありません。
軽量 C++ コア
コンパイルされたC++デーモンとSQLiteは、ディスクとメモリの使用量が少なく抑えられ、他のセルフホスト型サービスのためのスペースを確保します。
HostingerでLMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。