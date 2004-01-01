LMS（Lightweight Music Server）は、C++で書かれたオープンソースのセルフホスト型音楽ストリーミングサーバーで、高速なWeb UIとSubsonic互換APIを通じて個人の音楽ライブラリを公開します。オーディオファイルのフォルダをインデックス化し、メタデータとカバーアートを抽出し、任意のブラウザ、またはSubsonicプロトコルに対応した多数のモバイルおよびデスクトップアプリからストリーミング再生を可能にします。

独自のVPSでLMSをセルフホストすることで、視聴データを収集するストリーミングSaaSとは異なり、音楽コレクションと再生履歴を自身のインフラ内に保持できます。C++ランタイムは小規模なVPSプランにも収まるほど軽量であり、Subsonic APIにより、substreamer、DSub、Symfonium、Sublime Music、play:Subといった既存のお気に入りのクライアントが、カスタム統合を記述することなくすぐに利用できます。