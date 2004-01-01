1クリックインストールでのEclipse Kuraデプロイ
フィールドゲートウェイ向けのオープンソースJava/OSGi IoTエッジフレームワークで、Modbus、OPC-UA、BACnet、MQTT接続機能を内蔵しています。
Eclipse Kura向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Eclipse Kuraの活用例
Eclipse Kuraは、JavaおよびOSGiベースのフレームワークであり、LinuxマシンをマネージドIoTエッジゲートウェイに変えます。産業用プロトコルのポーリング、ペイロードの正規化、オフラインデータのバッファリング、テレメトリのクラウドブローカーへの公開といった低レベルの作業を抽象化します。これにより、インテグレーターは配管作業ではなく、アセットの配線やビジネスロジックの記述に集中できます。
VPS上でKuraを実行すると、産業用インテグレーター、OEM、IoTコンサルタントは、物理ハードウェアに出荷する前に、ゲートウェイ構成の再現可能なステージング環境を利用できます。ブラウザベースの管理コンソールは、すべてのワイヤグラフ、ドライバー、クラウドコネクタをリモートで公開します。そのため、専用のエッジデバイスをプロビジョニングすることなく、実際のPLCやMQTTブローカーに対してプロトタイプを作成できます。
Eclipse Kuraの主な機能
「フィールド プロトコル ドライバー」
Modbus TCP/RTU、OPC-UA、BACnet、S7、CANバス用の組み込みドライバーを使用すると、カスタムコードを記述することなくPLCやセンサーをポーリングできます。
ビジュアルワイヤーグラフ
ブラウザベースの管理コンソールで、ドライバー、アセット、フィルター、クラウドパブリッシャーを視覚的なデータフローグラフとして直接マッピングします。
クラウドコネクター
オフラインバッファリングとストアアンドフォワード配信機能を備え、Eclipse Hono、AWS IoT、Azure IoT Hub、または任意のMQTTブローカーにテレメトリーを公開します。
OSGiランタイム
フレームワークを再起動することなく、署名済みバンドルとドライバーパッケージをOTA経由でホットデプロイし、ゲートウェイの動作を拡張します。
コンテナオーケストレーション
ゲートウェイ上のワークロードコンテナを、同じ管理UIから管理し、エッジオーケストレーションと従来のKuraデータフローを融合させます。
リモート管理
ウェブコンソールからすべてのスナップショット、ドライバー、セキュリティポリシーを設定することで、複数のゲートウェイを一箇所から再設定できます。
HostingerでEclipse Kuraを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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