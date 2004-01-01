Eclipse Kuraは、JavaおよびOSGiベースのフレームワークであり、LinuxマシンをマネージドIoTエッジゲートウェイに変えます。産業用プロトコルのポーリング、ペイロードの正規化、オフラインデータのバッファリング、テレメトリのクラウドブローカーへの公開といった低レベルの作業を抽象化します。これにより、インテグレーターは配管作業ではなく、アセットの配線やビジネスロジックの記述に集中できます。

VPS上でKuraを実行すると、産業用インテグレーター、OEM、IoTコンサルタントは、物理ハードウェアに出荷する前に、ゲートウェイ構成の再現可能なステージング環境を利用できます。ブラウザベースの管理コンソールは、すべてのワイヤグラフ、ドライバー、クラウドコネクタをリモートで公開します。そのため、専用のエッジデバイスをプロビジョニングすることなく、実際のPLCやMQTTブローカーに対してプロトタイプを作成できます。