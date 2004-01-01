Suwayomiの1クリックインストール
何百ものTachiyomiソースをあらゆるウェブブラウザで利用可能にする、セルフホスト型のマンガ・コミックサーバーです。
Suwayomi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Suwayomiの活用例
Suwayomi-Serverは、セルフホスト型の漫画・コミック閲覧サーバーです。人気のAndroidアプリ「Tachiyomi」のデスクトップ版リライトです。Tachiyomiと同じ拡張機能エコシステムを介して何百もの漫画ソースに接続し、どのデバイスからでもアクセス可能なクリーンなウェブインターフェースから膨大な数のタイトルライブラリにアクセスできます。カタログが限られ、購読料が必要なクラウドベースの漫画サービスとは異なり、Suwayomiは完全に自身のサーバー上で動作し、継続的な費用はかかりません。
すべての閲覧履歴、ライブラリデータ、ダウンロードはローカルに保存されます。Suwayomiは、自動ライブラリ更新、CBZ形式でのチャプターダウンロード、専用の電子書籍リーダーアプリ向けのOPDSカタログサポート、およびカスタマイズ可能な閲覧体験をサポートしています。これにより、漫画・コミック愛好家のための完全なセルフホスト型プラットフォームとなっています。
Suwayomiの主な機能
数百のソース
Tachiyomi拡張機能のエコシステムを使用して、数百の漫画やコミックのソースに接続し、数十の言語やジャンルのサイトを網羅しています。
自動ライブラリ更新
更新間隔を設定すると、Suwayomiは追跡中のすべてのシリーズを自動的にチェックして新しいチャプターを確認し、手動で更新することなくライブラリを最新の状態に保ちます。
「オフラインチャプターダウンロード」
オフラインで読むためにチャプターをダウンロードし、オプションで、あらゆるコミックリーダーアプリケーションと互換性のあるCBZアーカイブとして保存できます。
「OPDSカタログ」サポート
組み込みのOPDSカタログにより、KOReaderやPanelsのような電子書籍リーダーアプリは、専用デバイスで読むためにSuwayomiライブラリに直接接続できます。
ブラウザベースのリーダー
カスタムレイアウト、ページ表示モード、読書方向設定に対応したフル機能のリーダーで、ブラウザで直接マンガを読むことができます。
HostingerでSuwayomiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。