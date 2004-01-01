Suwayomi-Serverは、セルフホスト型の漫画・コミック閲覧サーバーです。人気のAndroidアプリ「Tachiyomi」のデスクトップ版リライトです。Tachiyomiと同じ拡張機能エコシステムを介して何百もの漫画ソースに接続し、どのデバイスからでもアクセス可能なクリーンなウェブインターフェースから膨大な数のタイトルライブラリにアクセスできます。カタログが限られ、購読料が必要なクラウドベースの漫画サービスとは異なり、Suwayomiは完全に自身のサーバー上で動作し、継続的な費用はかかりません。

すべての閲覧履歴、ライブラリデータ、ダウンロードはローカルに保存されます。Suwayomiは、自動ライブラリ更新、CBZ形式でのチャプターダウンロード、専用の電子書籍リーダーアプリ向けのOPDSカタログサポート、およびカスタマイズ可能な閲覧体験をサポートしています。これにより、漫画・コミック愛好家のための完全なセルフホスト型プラットフォームとなっています。