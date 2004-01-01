Yaadeは、クラウドベースのAPIクライアントに代わるプライバシー重視のオープンソースのセルフホスト型API開発環境です。APIコレクションやシークレットをサードパーティのサーバーに保存するホスト型ツールとは異なり、Yaadeは認証情報、トークン、リクエスト履歴を含むすべてのデータを独自のインフラストラクチャに保持します。

チームはAPIコレクションを安全に共有し、複数の環境を管理し、JavaScriptスクリプトをcronジョブとして、またはAPI経由で実行し、OpenAPIまたはPostmanからインポートできます。組み込みのマルチユーザーサポート、アクセストークン、OAuth2/OIDC認証、および追加設定不要なファイルベースのH2データベースを備えているため、Yaadeは単一の開発者にとって十分な軽量さでありながら、エンジニアリングチーム全体にとって十分な能力を備えています。