1クリックでYaadeをデプロイ
データプライバシーを重視するチームのために構築された、オープンソースでセルフホスト型の共同API開発環境です。
Yaade向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yaadeの活用例
Yaadeは、クラウドベースのAPIクライアントに代わるプライバシー重視のオープンソースのセルフホスト型API開発環境です。APIコレクションやシークレットをサードパーティのサーバーに保存するホスト型ツールとは異なり、Yaadeは認証情報、トークン、リクエスト履歴を含むすべてのデータを独自のインフラストラクチャに保持します。
チームはAPIコレクションを安全に共有し、複数の環境を管理し、JavaScriptスクリプトをcronジョブとして、またはAPI経由で実行し、OpenAPIまたはPostmanからインポートできます。組み込みのマルチユーザーサポート、アクセストークン、OAuth2/OIDC認証、および追加設定不要なファイルベースのH2データベースを備えているため、Yaadeは単一の開発者にとって十分な軽量さでありながら、エンジニアリングチーム全体にとって十分な能力を備えています。
Yaadeの主な機能
共同コレクション
ロールベースのアクセス権限でAPIコレクションをチーム全体で共有することで、全員がリクエストをコピー＆ペーストすることなく、同じ信頼できる情報源に基づいて作業できます。
マルチ環境対応
開発、ステージング、本番用に個別の環境を定義し、URLやトークンを手動で更新することなく、瞬時にコンテキストを切り替えます。
組み込みスクリプティング
JavaScriptスクリプトを記述して、APIワークフローの自動化、テストの実行、またはリクエストの連結を行い、それらをcronジョブとしてスケジュールしたり、組み込みAPIを介してトリガーしたりできます。
OpenAPI と Postman インポート
既存のコレクションをOpenAPI仕様またはPostmanエクスポートからインポートして、リクエストライブラリをゼロから再構築することなくチームを移行します。
OAuth2とOIDC認証
OAuth2およびOIDCを使用して外部IDプロバイダーと連携することで、チームは個別のアカウントを管理する手間を省き、既存の企業認証情報でログインできるようになります。
データベースのセットアップは不要です。
Yaadeは組み込みのH2ファイルベースデータベースを使用しているため、個別のデータベースコンテナを設定する必要はありません。コンテナを起動するだけで、データは自動的に永続化されます。
HostingerでYaadeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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