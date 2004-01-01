ワンクリックインストールでカラキープをデプロイ
リンク、ノート、PDFに対応し、AIによるタグ付け、全文検索、ページアーカイブ機能を備えたセルフホスト型ブックマークマネージャーです。
Karakeep向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Karakeepの活用例
Karakeepは、包括的な情報アーカイブのために構築された、モダンなセルフホスト型ブックマークマネージャーです。URLを保存するだけでなく、メモ、画像、PDF、ページコンテンツ全体を自動メタデータ抽出機能でキャプチャします。OpenAIまたはローカルのOllamaモデルを介したAI搭載のタグ付けと要約機能により、コレクションを自動的に整理し、Meilisearchを活用した全文検索機能により、数千件の保存済みアイテムがあっても瞬時に検索できます。
独自のVPSでKarakeepをセルフホストすることで、閲覧履歴と保存されたコンテンツを完全にプライベートに保つことができます。ブックマークごとの料金、ストレージ容量の制限、データへの第三者アクセスは一切ありません。ChromeとFirefox用のブラウザー拡張機能、およびiOSとAndroid用のモバイルアプリにより、すべてのデバイスでコンテンツが同期されます。
Karakeepの主な機能
AI搭載タグ付け
OpenAIまたはローカルで実行中のOllamaモデルを使用して、保存されたアイテムを自動的にタグ付けし、要約します — 手動での整理は不要です。
全文検索
Meilisearch は、アーカイブされたページやPDFを含む、保存されたすべてのコンテンツをインデックス化するため、コレクション内のあらゆるものをミリ秒単位で見つけることができます。
ページアーカイブ化＆OCR
オリジナルのソースが消滅した場合でも完全なページコンテンツを保持し、内蔵OCRを使用して画像から検索可能なテキストを抽出します。
ブラウザ＆モバイル同期
ChromeまたはFirefoxの拡張機能からワンクリックでブックマークを保存し、自動同期でiOSおよびAndroidアプリからすべてのコレクションにアクセスできます。
「RSSフィード インポート」
RSSフィードからコンテンツを自動的に整理されたコレクションにインポートし、手動で保存することなくナレッジベースを最新の状態に保つことができます。
HostingerでKarakeepを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。