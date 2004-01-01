Karakeepは、包括的な情報アーカイブのために構築された、モダンなセルフホスト型ブックマークマネージャーです。URLを保存するだけでなく、メモ、画像、PDF、ページコンテンツ全体を自動メタデータ抽出機能でキャプチャします。OpenAIまたはローカルのOllamaモデルを介したAI搭載のタグ付けと要約機能により、コレクションを自動的に整理し、Meilisearchを活用した全文検索機能により、数千件の保存済みアイテムがあっても瞬時に検索できます。

独自のVPSでKarakeepをセルフホストすることで、閲覧履歴と保存されたコンテンツを完全にプライベートに保つことができます。ブックマークごとの料金、ストレージ容量の制限、データへの第三者アクセスは一切ありません。ChromeとFirefox用のブラウザー拡張機能、およびiOSとAndroid用のモバイルアプリにより、すべてのデバイスでコンテンツが同期されます。