Kenerの1クリックインストール
サービスを監視し、インシデントをリアルタイムでユーザーに伝達するためのオープンソースのステータスページプラットフォームです。
Kener向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kenerの活用例
KenerはSvelteKitで構築されたオープンソースのステータスページシステムで、チームがサービスを監視し、障害を透過的に伝達できるようにします。HTTP/APIエンドポイント、TCP、DNS、SSL証明書、ping、SQLクエリ、ハートビート、ゲームサーバーなど、複数のモニタータイプをサポートしており、それぞれが追跡され、アップタイム履歴と応答時間チャートとともに公開ステータスページに表示されます。
VPSでKenerをセルフホストすることで、すべての監視データとインシデント履歴を管理下に置くことができます。付属のRedisインスタンスはジョブキューとキャッシュを処理し、アプリケーションデータはデフォルトでSQLiteに保存されるため、外部データベースは不要です。インスタンスに最初に登録したユーザーが管理者になります。
Kenerの主な機能
マルチプロトコル監視
単一のダッシュボードから、HTTPエンドポイント、TCPポート、DNSレコード、SSL証明書、pingターゲット、ハートビート、およびゲームサーバーを監視できます。
インシデント管理
タイムスタンプ付きのステータス履歴を含むインシデントレポートを作成し、継続的な更新を投稿し、解決策をアーカイブすることで、透明性のある障害履歴を確保できます。
予定メンテナンス
サービスが中断される前に、ユーザーがステータスページで今後のメンテナンス期間を確認できるよう、事前に計画されたダウンタイムをアナウンスしてください。
マルチチャネル通知
モニターの状態が変化したり、復旧したりした瞬間に、メール、Slack、Discord、またはWebhook経由でチームに通知します。
埋め込み可能なステータスバッジ
ドキュメント、ウェブサイト、またはアプリのダッシュボードにライブステータスバッジまたはiframeを追加し、サービスの状態をインラインで表示します。
「ロールベースアクセス」
管理者アクセスを共有することなく、異なる役割を持つチームメンバーを招待し、インシデントの更新で共同作業を行い、設定を監視します。
HostingerでKenerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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