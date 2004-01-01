KenerはSvelteKitで構築されたオープンソースのステータスページシステムで、チームがサービスを監視し、障害を透過的に伝達できるようにします。HTTP/APIエンドポイント、TCP、DNS、SSL証明書、ping、SQLクエリ、ハートビート、ゲームサーバーなど、複数のモニタータイプをサポートしており、それぞれが追跡され、アップタイム履歴と応答時間チャートとともに公開ステータスページに表示されます。

VPSでKenerをセルフホストすることで、すべての監視データとインシデント履歴を管理下に置くことができます。付属のRedisインスタンスはジョブキューとキャッシュを処理し、アプリケーションデータはデフォルトでSQLiteに保存されるため、外部データベースは不要です。インスタンスに最初に登録したユーザーが管理者になります。