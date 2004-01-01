LazyLibrarianは、SonarrやRadarrの書籍版とも言える存在です。お気に入りの著者を監視し、個々の書籍リリースを追跡し、Usenetやトレントインデクサーで一致するファイルを検索します。そして、選択したリリースをNZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent、その他すでに利用しているダウンローダーに引き渡す、自己ホスト型の自動化サーバーです。

VPS上でLazyLibrarianを自己ホストすることで、24時間年中無休のライブラリアンを手に入れることができます。これは、新しいリリースが登場した瞬間にそれを捕捉し、既存のCalibreライブラリとの重複を排除し、すべてを自動的にリネームおよびタグ付けします。これにより、電子書籍やオーディオブックのコレクションを手作業なしで常に整理された状態に保つことが可能です。