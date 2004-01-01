LazyLibrarianを1クリックでインストール。
著者を追跡し、電子書籍やオーディオブックを見つけ、ダウンローダーに引き渡す自動化ツール。
LazyLibrarian向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LazyLibrarianの活用例
LazyLibrarianは、SonarrやRadarrの書籍版とも言える存在です。お気に入りの著者を監視し、個々の書籍リリースを追跡し、Usenetやトレントインデクサーで一致するファイルを検索します。そして、選択したリリースをNZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent、その他すでに利用しているダウンローダーに引き渡す、自己ホスト型の自動化サーバーです。
VPS上でLazyLibrarianを自己ホストすることで、24時間年中無休のライブラリアンを手に入れることができます。これは、新しいリリースが登場した瞬間にそれを捕捉し、既存のCalibreライブラリとの重複を排除し、すべてを自動的にリネームおよびタグ付けします。これにより、電子書籍やオーディオブックのコレクションを手作業なしで常に整理された状態に保つことが可能です。
LazyLibrarianの主な機能
著者追跡と発見
著者名を指定して追加すると、LazyLibrarianはGoodreads、Google Books、OpenLibrary、その他の情報源から、その著者たちの完全な書誌情報を作成します。
オーディオブックと電子書籍のサポート
オーディオブックと電子書籍の両方の形式に対応し、それぞれに個別の品質およびソースルールを適用するため、1つのインスタンスで2つのライブラリを管理できます。
CalibreとGoodreads連携
既存のCalibreライブラリをインポートして重複を回避し、Goodreadsから読んだ本/読みたい本のリストを同期し、メタデータを自動的に更新します。
ネイティブインデクサーサポート
「NZBGet」、「SABnzbd」、「qBittorrent」、「Transmission」、「Deluge」用の組み込みプラグイン、および「Newznab」と「Torznab」を介した「Usenet」と「torrent」のインデクサー数十種類。
雑誌とシリーズの記録
課題別雑誌や複数巻シリーズを監視し、新刊がインデクサーに登録されると、手動検索なしでキューに追加します。
HostingerでLazyLibrarianを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。