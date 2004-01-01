CVAT（コンピュータービジョンアノテーションツール）は、コンピュータービジョンモデルのトレーニングに使用される画像、動画、3D点群のラベリング専用に構築されたブラウザベースのアノテーションプラットフォームです。一般的なラベリングアプリとは異なり、動画のキーフレーム補間、半自動セグメンテーション、モデル支援による事前ラベリング、分散型アノテーターチーム向けのレビュー/QAパイプラインなど、すべての機能がMLエンジニアのワークフローに合わせて調整されています。

独自のVPSでCVATをセルフホストすることで、機密データをサードパーティのSaaSにアップロードする代わりに、トレーニングデータセット、生の画像、プロジェクトメタデータをインフラストラクチャ内に保持できます。元々はIntelによって開発され、現在はCVAT.aiによってメンテナンスされており、世界中の何千ものコンピュータービジョンチームでラベリングパイプラインを支えています。