ワンクリックインストールでのCVATデプロイ
コンピュータビジョンチームが、画像や動画に大規模なアノテーションを付与するためのオープンソースのウェブツールです。
CVAT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CVATの活用例
CVAT（コンピュータービジョンアノテーションツール）は、コンピュータービジョンモデルのトレーニングに使用される画像、動画、3D点群のラベリング専用に構築されたブラウザベースのアノテーションプラットフォームです。一般的なラベリングアプリとは異なり、動画のキーフレーム補間、半自動セグメンテーション、モデル支援による事前ラベリング、分散型アノテーターチーム向けのレビュー/QAパイプラインなど、すべての機能がMLエンジニアのワークフローに合わせて調整されています。
独自のVPSでCVATをセルフホストすることで、機密データをサードパーティのSaaSにアップロードする代わりに、トレーニングデータセット、生の画像、プロジェクトメタデータをインフラストラクチャ内に保持できます。元々はIntelによって開発され、現在はCVAT.aiによってメンテナンスされており、世界中の何千ものコンピュータービジョンチームでラベリングパイプラインを支えています。
CVATの主な機能
画像と動画のラベリング
キーフレーム補間を用いた静止画像および動画シーケンスの両方における、バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、キーポイント、キューボイド、およびセマンティックマスク。
「AI支援アノテーション」
インタラクティブセグメンテーション、モデル支援による事前ラベリング、およびトラッカーサポートは、検出モデルとSAMスタイルのモデルをインラインで実行することで、手動クリック数を削減します。
チームワークフロー
分散型ラベリングチーム向けの、アノテーター、レビュアー、マネージャーの役割、および品質管理レポートを含むプロジェクト、タスク、ジョブの階層。
オープンデータセット形式
COCO、Pascal VOC、YOLO、Cityscapes、ImageNet、KITTI、Open Images、その他数十種類のデータセット形式を標準でインポートおよびエクスポートできます。
品質と合意
組み込みの品質レポート、正解データとの比較、およびコンセンサスジョブにより、不適切なラベルがモデルトレーニングに到達する前にアノテーションのずれを検出します。
REST API と SDK
フルREST APIと公式Python SDKおよびCLIにより、CVATを既存のMLOpsパイプラインに統合し、データセット操作を自動化できます。
HostingerでCVATを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。