1クリックインストールによるJitsi Meetのデプロイ
画面共有、エンドツーエンド暗号化、参加者ごとの料金が不要なセルフホスト型ビデオ会議プラットフォームです。Zoomの代替となります。
Jitsi Meet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jitsi Meetの活用例
Jitsi Meetは、WebRTCを使用してブラウザで完全に動作する無料のオープンソースビデオ会議プラットフォームです。参加者はプラグイン、アプリ、アカウントを必要としません。人気のmeet.jit.si公開サービスを開発したチームによって構築され、8x8が商用クラウドプラットフォームで使用しているJitsi Meetは、HDビデオ、画面共有、エンドツーエンド暗号化、録画、YouTubeへのライブストリーミング、挙手、ポーリング、ブレイクアウトルーム、およびライブキャプションを標準でサポートしています。
独自のVPSでJitsi Meetをセルフホストすることで、組織やコミュニティは、無制限の参加者に対して無制限の会議時間を得ることができます。すべてのオーディオおよびビデオストリームは、料金を変更したり、帯域幅を制限したり、会議のメタデータを分析したりする可能性のあるサードパーティのSaaSを経由するのではなく、独自のインフラストラクチャによってルーティングされます。
Jitsi Meetの主な機能
ブラウザのみのビデオ通話
参加者は、ソフトウェアやプラグインをインストールしたり、アカウントを作成したりすることなく、どのモダンブラウザからでも参加できます。URLを共有するだけで、会議はすぐに開始されます。
画面共有と録画
通話中にアプリケーション、ブラウザタブ、または画面全体を共有できます。オプションで会議中の録画や、YouTubeなどのRTMPエンドポイントへのライブストリーミングも可能です。
エンドツーエンド暗号化
1対1の通話や少人数のグループ会議では、オプションのE2EEにより、サーバー自体からでも、送信者から受信者まで音声およびビデオストリームが暗号化されます。
ブレイクアウトルームと投票
大規模な会議を、議論のための小規模なブレイクアウトグループに分割し、ライブ投票を実施し、挙手し、リアクションを使用して、インタラクティブな会議のダイナミクスを実現します。
ライブキャプションとダイヤルイン
Jigasiとのオプション統合により、SIPダイヤルインとライブキャプション機能が利用可能となり、電話からの参加者や議事録を必要とする参加者にとって、会議へのアクセスが容易になります。
シートごとの料金なし
ご自身のVPSで、無制限の参加者と無制限の会議をホストできます。参加者ごとの料金、会議時間の制限、アップグレードの催促は一切ありません。
HostingerでJitsi Meetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。