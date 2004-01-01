Jitsi Meetは、WebRTCを使用してブラウザで完全に動作する無料のオープンソースビデオ会議プラットフォームです。参加者はプラグイン、アプリ、アカウントを必要としません。人気のmeet.jit.si公開サービスを開発したチームによって構築され、8x8が商用クラウドプラットフォームで使用しているJitsi Meetは、HDビデオ、画面共有、エンドツーエンド暗号化、録画、YouTubeへのライブストリーミング、挙手、ポーリング、ブレイクアウトルーム、およびライブキャプションを標準でサポートしています。

独自のVPSでJitsi Meetをセルフホストすることで、組織やコミュニティは、無制限の参加者に対して無制限の会議時間を得ることができます。すべてのオーディオおよびビデオストリームは、料金を変更したり、帯域幅を制限したり、会議のメタデータを分析したりする可能性のあるサードパーティのSaaSを経由するのではなく、独自のインフラストラクチャによってルーティングされます。