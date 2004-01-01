OmniToolsの1クリック導入
画像編集、PDF操作、動画変換、データ変換など、80種類以上のツールを搭載したセルフホスト型ウェブユーティリティスイートです。
OmniTools向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OmniToolsの活用例
OmniToolsは、80以上のブラウザベースのユーティリティを単一のセルフホスト型アプリケーションに統合し、複数の散在するオンライン変換サイトを訪れる必要をなくします。画像編集、PDF結合、動画トリミング、JSONフォーマット、QRコード生成など、すべてが一貫したインターフェースから利用でき、ファイルサイズ制限やプレミアムペイウォールはありません。
すべての処理がブラウザ内で直接行われるため、ファイルがサーバーにアップロードされることはありません。OmniToolsをセルフホストすることで、機密文書はあなたのネットワーク内に留まり、あなたのチームはどのデバイスからでもアクセスできるクリーンで広告なしのツールを手に入れ、公開されている変換ウェブサイトのプライバシーリスクを排除できます。
OmniToolsの主な機能
ブラウザ側処理
すべてのファイル操作はブラウザ内でローカルに実行されます — サーバーに何もアップロードされないため、機密文書のプライバシーが保護されます。
画像＆PDFツール
デスクトップソフトウェアをインストールすることなく、画像のサイズ変更、変換、圧縮、PDFの結合、分割、注釈付けを行えます。
「ビデオ＆オーディオ ユーティリティ」
動画をトリミングし、音声トラックを抽出し、ブラウザで直接GIF形式に変換します。
開発者データツール
JSONのフォーマット、CSVとJSON間の変換、XMLの検証、URLのエンコードまたはデコードをすべて一箇所で行えます。
広告やペイウォールなし
セルフホスティングでは、クリーンで集中を妨げないインターフェースが提供され、80種類以上のすべてのツールを追加費用なしで完全に利用できます。
HostingerでOmniToolsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。