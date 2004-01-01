ワンクリックインストールでMazanokeのデプロイ
プライバシーを重視したブラウザベースの画像最適化ツールで、どのサーバーにもアップロードせずに画像を圧縮・変換します。
Mazanoke向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mazanokeの活用例
Mazanokeは、完全にブラウザ内で動作するセルフホスト型の画像最適化ツールです。ユーザーがMazanokeインターフェースを通じて画像を圧縮、リサイズ、または変換する際、すべての処理はデバイス上でローカルに行われます。画像データがサーバーや第三者に送信されることはありません。このため、クラウド圧縮ツールにアップロードできない機密性の高い画像の処理に適しています。
ホスト型画像最適化サービスとは異なり、VPS上でMazanokeをセルフホストすることで、チームは画像処理のためのプライベートで常に利用可能なエンドポイントを持つことができます。幅広い形式をサポートし、GPS位置情報やタイムスタンプなどのEXIFメタデータを自動的に削除します。また、アクセスを制限するためにオプションのHTTP基本認証で保護することも可能です。
Mazanokeの主な機能
ブラウザ内処理
すべての画像圧縮と変換はブラウザ内でローカルに実行されるため、画像データがサーバーや外部サービスに送信されることはありません。
マルチフォーマット変換
JPEG、PNG、WebP、AVIF、HEIC、GIF、ICO、TIFFの各形式を、調整可能な品質設定で、どのような組み合わせでも相互に変換できます。
EXIFの自動削除
画像を共有する前に、GPS位置情報、タイムスタンプ、カメラ情報などの埋め込みメタデータを削除してください。
HTTPベーシック認証
アクセスは、デフォルトでHTTP基本認証によって保護されており、インスタンスは認証されたユーザーのみに制限されます。
PWA オフラインサポート
Mazanokeをプログレッシブウェブアプリとしてインストールすると、インターネット接続を必要とせずにオフラインで画像処理を行うことができます。
HostingerでMazanokeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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