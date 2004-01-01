Mazanokeは、完全にブラウザ内で動作するセルフホスト型の画像最適化ツールです。ユーザーがMazanokeインターフェースを通じて画像を圧縮、リサイズ、または変換する際、すべての処理はデバイス上でローカルに行われます。画像データがサーバーや第三者に送信されることはありません。このため、クラウド圧縮ツールにアップロードできない機密性の高い画像の処理に適しています。

ホスト型画像最適化サービスとは異なり、VPS上でMazanokeをセルフホストすることで、チームは画像処理のためのプライベートで常に利用可能なエンドポイントを持つことができます。幅広い形式をサポートし、GPS位置情報やタイムスタンプなどのEXIFメタデータを自動的に削除します。また、アクセスを制限するためにオプションのHTTP基本認証で保護することも可能です。