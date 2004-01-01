Hasura GraphQL Engineを1クリックでデプロイ
PostgreSQLデータベース上で、瞬時にGraphQLおよびREST APIを提供します — バックエンドコードは不要です。
Hasura GraphQL Engine向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hasura GraphQL Engineの活用例
Hasura GraphQL Engineは、PostgreSQLデータベースに接続し、数秒で完全に型付けされたGraphQL APIを自動生成します。リゾルバーコードの記述、スキーマ定義の設定、またはクエリレイヤーのゼロからの構築を行う代わりに、開発者はHasuraをデータベースに接続するだけで、フィルタリング、ソート、ページネーション、集計、リアルタイムサブスクリプションをすぐに利用できます。これらはすべてビジュアルコンソールを通じて管理されます。
32,000以上のGitHubスターを獲得し、世界中の企業で本番環境で使用されているHasuraは、データベースからAPIへの最速のパスです。独自のVPSでセルフホスティングすることで、データベースの認証情報とクエリロジックをインフラストラクチャ内に保持し、リクエストごとの料金、データ転送コストなしで、アクセス権限とレート制限を完全に制御できます。
Hasura GraphQL Engineの主な機能
即時 GraphQL APIs
既存のPostgreSQLスキーマから、完全に型付けされたGraphQL APIを自動生成します — テーブル、ビュー、およびリレーションシップを含み、リゾルバーコードを記述する必要はありません。
リアルタイムサブスクリプション
任意のGraphQLクエリは、基になるデータが変更されると、WebSockets経由で接続されたクライアントに更新をプッシュするライブサブスクリプションに変換できます。
「行レベル権限」
ポイントアンドクリックの権限ビルダーを使用して、テーブル、ロール、操作ごとにきめ細かなアクセス制御ルールを定義します。カスタムミドルウェアは不要です。
RESTエンドポイントマッピング
保存されたGraphQLクエリを名前付きRESTエンドポイントとして公開し、個別のAPIレイヤーなしでREST専用クライアントが同じデータにアクセスできるようにします。
リモートスキーマとアクション
外部のGraphQL APIとHTTPサービスを統合スキーマに統合し、これによりクライアントは単一のエンドポイントからすべてをクエリできるようになります。
HostingerでHasura GraphQL Engineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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