Hasura GraphQL Engineは、PostgreSQLデータベースに接続し、数秒で完全に型付けされたGraphQL APIを自動生成します。リゾルバーコードの記述、スキーマ定義の設定、またはクエリレイヤーのゼロからの構築を行う代わりに、開発者はHasuraをデータベースに接続するだけで、フィルタリング、ソート、ページネーション、集計、リアルタイムサブスクリプションをすぐに利用できます。これらはすべてビジュアルコンソールを通じて管理されます。

32,000以上のGitHubスターを獲得し、世界中の企業で本番環境で使用されているHasuraは、データベースからAPIへの最速のパスです。独自のVPSでセルフホスティングすることで、データベースの認証情報とクエリロジックをインフラストラクチャ内に保持し、リクエストごとの料金、データ転送コストなしで、アクセス権限とレート制限を完全に制御できます。