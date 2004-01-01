ZincSearchは、Goで書かれたオープンソースの検索エンジンです。Elasticsearchの軽量な代替として機能し、JVMベースのクラスターを運用することなく高速な全文検索を必要とするチーム向けに設計されています。シングルバイナリとして提供され、1GB未満のRAMで快適に動作し、Elasticsearch互換のインジェストAPIを公開しており、データのインデックス作成とクエリ実行のためのVueウェブUIを内蔵しています。

独自のVPSでZincSearchをセルフホストすることで、ログデータ、ドキュメントインデックス、検索分析を管理下に置き、マネージドElasticsearchやホスト型検索プラットフォームのコストと運用上のオーバーヘッドを回避できます。さらに、スキーマレス設計により、デプロイ後数分でJSONドキュメントのインデックス作成を開始できます。