ZincSearchのワンクリックデプロイ
Goで構築された軽量なオープンソースの検索エンジンで、Elasticsearchのリソース使用量のほんの一部で全文検索を提供します。
ZincSearch向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ZincSearchの活用例
ZincSearchは、Goで書かれたオープンソースの検索エンジンです。Elasticsearchの軽量な代替として機能し、JVMベースのクラスターを運用することなく高速な全文検索を必要とするチーム向けに設計されています。シングルバイナリとして提供され、1GB未満のRAMで快適に動作し、Elasticsearch互換のインジェストAPIを公開しており、データのインデックス作成とクエリ実行のためのVueウェブUIを内蔵しています。
独自のVPSでZincSearchをセルフホストすることで、ログデータ、ドキュメントインデックス、検索分析を管理下に置き、マネージドElasticsearchやホスト型検索プラットフォームのコストと運用上のオーバーヘッドを回避できます。さらに、スキーマレス設計により、デプロイ後数分でJSONドキュメントのインデックス作成を開始できます。
ZincSearchの主な機能
シングルバイナリのフットプリント
1GB未満のRAMで動作し、JVM、Luceneのチューニング、クラスターのブートストラップが不要なため、小規模なVPSプランに最適です。
Elasticsearch互換API
Elasticsearch Ingest API のドロップインサポートにより、既存のログシッパーとクライアントはコードの変更なしでドキュメントを送信できます。
Web UI搭載
インデックスの管理、検索クエリの実行、ドキュメントの探索を行うためのVueベースのインターフェースが標準で提供されます。
スキーマレスインデックス作成
自動フィールド検出機能によりJSONドキュメントを直接インデックス化します — 事前のマッピング定義は不要です。
組み込み認証
トークンベース認証はデフォルトで含まれており、有効化されています。個別のセキュリティプラグインを設定する必要はありません。
集計とファセット
標準集計クエリは、数百万のドキュメントにわたるダッシュボード、ログ分析、フィルタリングされた検索エクスペリエンスを実現します。
HostingerでZincSearchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。