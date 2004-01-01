Mathesarは、任意のPostgreSQLデータベース上にスプレッドシート形式のインターフェースを提供するオープンソースのウェブアプリケーションです。データベースを置き換えるのではなく、ネイティブのPostgreSQLロールと権限を使用して直接接続するため、各ユーザーはアクセス権限のあるデータのみを正確に確認できます。個別のIDレイヤーは必要ありません。

Mathesarをセルフホストすることで、データはユーザーの管理下に置かれ、非技術系のチームメンバーは使い慣れたグリッドインターフェースを通じてレコードのクエリ、フィルタリング、編集を行うことができます。開発者は基盤となるPostgresスキーマへの完全なアクセスを維持するため、Mathesarは既存のツールを置き換えるのではなく、それらと連携して機能します。