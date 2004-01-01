1クリックインストールによるMathesarのデプロイ
SQLを記述することなく、PostgreSQLデータベースを探索および編集するための、オープンソースのスプレッドシート形式インターフェースです。
Mathesar向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mathesarの活用例
Mathesarは、任意のPostgreSQLデータベース上にスプレッドシート形式のインターフェースを提供するオープンソースのウェブアプリケーションです。データベースを置き換えるのではなく、ネイティブのPostgreSQLロールと権限を使用して直接接続するため、各ユーザーはアクセス権限のあるデータのみを正確に確認できます。個別のIDレイヤーは必要ありません。
Mathesarをセルフホストすることで、データはユーザーの管理下に置かれ、非技術系のチームメンバーは使い慣れたグリッドインターフェースを通じてレコードのクエリ、フィルタリング、編集を行うことができます。開発者は基盤となるPostgresスキーマへの完全なアクセスを維持するため、Mathesarは既存のツールを置き換えるのではなく、それらと連携して機能します。
Mathesarの主な機能
スプレッドシート形式の編集
どのテーブルでも、使い慣れたグリッドを通じて行の閲覧、フィルタリング、並べ替え、編集が可能です — SQLやデータベースクライアントは不要です。
「ビジュアルクエリビルダー」
Postgresスキーマと同期を維持するポイントアンドクリックのインターフェースで、ジョイン、集計、フィルター機能を使用してクエリを構築できます。
ネイティブアクセス制御
Mathesar は実際の PostgreSQL のロールと権限を使用します。そのため、ユーザーが見たり編集したりできる内容は、常にデータベース独自のセキュリティルールによって管理されます。
「CSVインポートおよびエクスポート」
CSVまたはTSVファイルをテーブルに直接アップロードしたり、任意のビューをスプレッドシートにエクスポートしてオフラインで分析したりできます。
共有可能なデータフォーム
共同作業者が完全なデータベースインターフェースを公開することなく、テーブルに行を追加できるシンプルな入力フォームを作成します。
HostingerでMathesarを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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