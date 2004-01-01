ワンクリックインストールでのEvolution Goのデプロイ
低リソースのメッセージング自動化およびマルチインスタンス管理のための高性能なGo製WhatsApp APIゲートウェイ。
Evolution Go向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Evolution Goの活用例
Evolution Goは、Node.jsベースのEvolution APIの軽量かつ効率的な代替として設計されたGo製WhatsApp APIゲートウェイです。whatsmeowライブラリを基盤としており、マルチインスタンス管理、Webhookイベント、RESTfulAPIといった主要なメッセージング自動化機能を同じように提供しながら、Goのコンパイル済みランタイムとネイティブの並行処理モデルにより、メモリ消費を大幅に削減し、1秒未満で起動します。
VPSでEvolution Goをセルフホストすることで、そのコンパイル済みバイナリのリソース効率の利点を最大化できます。すべての認証情報と会話データは、お客様自身のPostgreSQLデータベースに保存されるため、データ主権とコンプライアンスが確保されます。商用WhatsAppプロバイダーを大規模運用で高価にするメッセージごとのコストも発生しません。
Evolution Goの主な機能
ゴーネイティブパフォーマンス
ゴルーチンベースの並行処理を備えたコンパイル済みバイナリは、インスタンスあたり50～150 MBのメモリで数千の同時接続を処理し、Node.jsバージョンよりもはるかに少ないメモリ消費量です。
「マルチインスタンス管理」
単一のデプロイメントから複数のWhatsApp番号を運用し、各インスタンスはREST APIを通じて個別に制御および監視されます。
ウェブフックイベント配信
リアルタイムWebフックは、メッセージ、接続、グループのイベントを即座にアプリケーションにプッシュし、自動応答フローとCRM連携を可能にします。
デュアルデータベースアーキテクチャ
認証情報とユーザーデータは個別のPostgreSQLデータベースに保存されるため、バックアップが簡素化され、セキュリティを重視するデプロイメント向けにきめ細かなアクセス制御が可能になります。
「メッセージキューサポート」
オプションのRabbitMQ（AMQP）とNATSの統合により、大量のメッセージング操作向けにスケーラブルなイベント駆動型アーキテクチャが可能になります。
HostingerでEvolution Goを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。