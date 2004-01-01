Evolution Goは、Node.jsベースのEvolution APIの軽量かつ効率的な代替として設計されたGo製WhatsApp APIゲートウェイです。whatsmeowライブラリを基盤としており、マルチインスタンス管理、Webhookイベント、RESTfulAPIといった主要なメッセージング自動化機能を同じように提供しながら、Goのコンパイル済みランタイムとネイティブの並行処理モデルにより、メモリ消費を大幅に削減し、1秒未満で起動します。

VPSでEvolution Goをセルフホストすることで、そのコンパイル済みバイナリのリソース効率の利点を最大化できます。すべての認証情報と会話データは、お客様自身のPostgreSQLデータベースに保存されるため、データ主権とコンプライアンスが確保されます。商用WhatsAppプロバイダーを大規模運用で高価にするメッセージごとのコストも発生しません。