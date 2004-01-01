Memosは、従来のノートツールの煩わしさを解消するシンプルなタイムラインを中心に構築された、セルフホスト型のノートアプリです。タイトルやフォルダは不要で、入力して保存するだけで利用できます。Markdown形式、ハッシュタグによる整理、画像添付、全文検索に対応しており、SQLiteをバックエンドとする単一の軽量コンテナから複数ユーザーでアクセス可能です。

自身のVPSでMemosを運用することで、ノートがサードパーティのサーバーに触れることがなく、サブスクリプション料金も不要になります。また、記録された知識ベース全体が永続的にアクセス可能となり、商用ノートアプリプラットフォームに影響するサービス停止のリスクもありません。