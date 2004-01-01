Memosの1クリックデプロイ
軽量でプライバシーを最優先した、思考を瞬時に捉えるためのフリクションレスなタイムラインを備えたメモアプリ。
Memos向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Memosの活用例
Memosは、従来のノートツールの煩わしさを解消するシンプルなタイムラインを中心に構築された、セルフホスト型のノートアプリです。タイトルやフォルダは不要で、入力して保存するだけで利用できます。Markdown形式、ハッシュタグによる整理、画像添付、全文検索に対応しており、SQLiteをバックエンドとする単一の軽量コンテナから複数ユーザーでアクセス可能です。
自身のVPSでMemosを運用することで、ノートがサードパーティのサーバーに触れることがなく、サブスクリプション料金も不要になります。また、記録された知識ベース全体が永続的にアクセス可能となり、商用ノートアプリプラットフォームに影響するサービス停止のリスクもありません。
Memosの主な機能
スムーズなキャプチャ
タイトルやフォルダは不要です。アプリを開いて考えを入力し、ワークフローを中断することなく数秒で保存できます。
「マークダウン対応」
標準のMarkdown構文を使用して、ヘッダー、コードブロック、チェックリスト、リンクでノートを整形します。
ハッシュタグ組織
ノートを書きながらハッシュタグを付け、タイムラインを瞬時にフィルタリングして、あらゆるトピックやプロジェクトを確認できます。
「全文検索」
フォルダ階層を移動することなく、全履歴の中からどんなメモでもミリ秒で見つけられます。
完全なプライバシー
すべてのノートはVPS上に保存されます。広告分析、サードパーティへのクラウド同期、サブスクリプション料金は一切発生しません。
HostingerでMemosを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。