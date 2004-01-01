Open Agentの1クリックインストール
LLMオーケストレーション、RAGナレッジベース、エージェントループ、およびMCPツール連携を備えたセルフホスト型AIアシスタントプラットフォーム。
Open Agent向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Agentの活用例
Open Agentは、大規模言語モデルをデータやツールと接続する、本番環境対応のセルフホスト型AIエージェントプラットフォームです。統合されたインターフェースを通じて28以上のモデルプロバイダーをサポートし、ドキュメント、Wiki、データベースを検索可能なRAGナレッジベースに変換することで、エージェントを正確なコンテキストに基づいて機能させます。
Open Agentを独自のVPSにデプロイすることで、機密性の高い会話や独自のドキュメントをサードパーティのインフラストラクチャから隔離できます。ロールベースのアクセス制御、SSO統合、マルチテナントワークスペースにより、柔軟性を犠牲にすることなくガバナンスを必要とするチームや企業に適しています。
Open Agentの主な機能
マルチプロバイダー LLM サポート
標準化された抽象化レイヤーを介して、OpenAI、DeepSeekを含む28以上のモデルプロバイダーおよびローカルモデルに接続します。
組み込みRAGパイプライン
PDF、Wiki、ドキュメントをセマンティックベクトルストアに取り込み、エージェントが正確で根拠のあるコンテキストを自動的に取得できるようにします。
MCP ツール連携
外部API、データベース、自動化ツールに接続するモデルコンテキストプロトコルサーバーで、エージェントの機能を拡張します。
「企業アクセス制御」
ロールベースの権限、OIDC、OAuth2、LDAP、SAMLを介したSSO、および分離されたマルチテナントワークスペースでユーザーを管理します。
エージェントループオーケストレーション
本番環境レベルの信頼性を実現するために、ツール呼び出しループ、リトライロジック、および監査ログを備えた複数ステップのエージェントワークフローを定義します。
HostingerでOpen Agentを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。