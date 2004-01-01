Open Agentは、大規模言語モデルをデータやツールと接続する、本番環境対応のセルフホスト型AIエージェントプラットフォームです。統合されたインターフェースを通じて28以上のモデルプロバイダーをサポートし、ドキュメント、Wiki、データベースを検索可能なRAGナレッジベースに変換することで、エージェントを正確なコンテキストに基づいて機能させます。

Open Agentを独自のVPSにデプロイすることで、機密性の高い会話や独自のドキュメントをサードパーティのインフラストラクチャから隔離できます。ロールベースのアクセス制御、SSO統合、マルチテナントワークスペースにより、柔軟性を犠牲にすることなくガバナンスを必要とするチームや企業に適しています。