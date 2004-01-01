Cross-seedは、トレントユーザーがクロスシード（複数のプライベートトラッカーに存在し、同一ファイルを共有するトレント）を見つけて追加するのを助けるために設計されたオープンソースの自動化ツールです。ProwlarrやJackettのようなインデクサーと既存のダウンロードを比較することで、一致するリリースを特定し、自動的にトレントクライアントに追加します。これにより、データを再ダウンロードすることなく、追加のトラッカーでシードできるようになります。

VPSでCross-seedを実行すると、24時間365日の継続的な運用が保証され、新しいクロスシードの機会が発生するたびにスキャンします。qBittorrent、Deluge、rTorrentなどの人気のあるトレントクライアントと統合されており、リリース名がトラッカー間で異なる場合でも機能するデータベースのマッチングをサポートしています。