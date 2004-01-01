1クリックインストールでのCross-seedデプロイ
プライベートトラッカー間で一致するトレントを検出し、シーディング比率を最大化する自動クロスシーディングツールです。
Cross-seed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cross-seedの活用例
Cross-seedは、トレントユーザーがクロスシード（複数のプライベートトラッカーに存在し、同一ファイルを共有するトレント）を見つけて追加するのを助けるために設計されたオープンソースの自動化ツールです。ProwlarrやJackettのようなインデクサーと既存のダウンロードを比較することで、一致するリリースを特定し、自動的にトレントクライアントに追加します。これにより、データを再ダウンロードすることなく、追加のトラッカーでシードできるようになります。
VPSでCross-seedを実行すると、24時間365日の継続的な運用が保証され、新しいクロスシードの機会が発生するたびにスキャンします。qBittorrent、Deluge、rTorrentなどの人気のあるトレントクライアントと統合されており、リリース名がトラッカー間で異なる場合でも機能するデータベースのマッチングをサポートしています。
Cross-seedの主な機能
自動クロスシーディング
既存のダウンロードをスキャンし、他のトラッカーで一致するトレントを見つけます。これにより、追加のダウンロードなしで、より多くシードできるようになります。
複数トラッカーのサポート
ProwlarrまたはJackettに接続し、単一の設定から数十のプライベートおよびパブリックトラッカーを同時に検索します。
「トレントクライアント統合」
qBittorrent、Deluge、Transmission、rTorrentとネイティブに連携し、クロスシードトレントをクライアントに直接注入します。
「データに基づいたマッチング」
ファイルの内容とサイズでトレントを照合します。名前だけでなく、リリースのタイトルがトラッカー間で異なる場合でもクロスシードを検出できます。
「デーモンモード」
永続的なバックグラウンドサービスとして動作し、新しいダウンロードを監視して、リアルタイムでクロスシーディングの機会を自動的に検出します。
HostingerでCross-seedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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