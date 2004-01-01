PgHeroのワンクリックインストール
リアルタイムでクエリ、インデックス、データベースの健全性を監視するためのオープンソースPostgreSQLパフォーマンスダッシュボードです。
PgHero向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PgHeroの活用例
PgHeroは、PostgreSQL専用に構築されたオープンソースのパフォーマンスダッシュボードです。これは、遅いクエリ、未使用のインデックス、肥大化したテーブル、重複するインデックス、無効な制約、接続数をクリーンなウェブインターフェースで表示します。表示される内容を読み解くのにデータベースの専門知識は必要ありません。すべてのメトリックはPostgreSQLに特化しているため、このダッシュボードはチューニングとトラブルシューティングに重要な情報に直接アクセスできます。
PgHeroをセルフホストすることで、データベースの認証情報とクエリパターンがインフラストラクチャから外に出ることはありません。同じVPS上のコンテナ、リモートのマネージドデータベース、または複数のデータベースなど、あらゆるPostgreSQLインスタンスに接続し、ブラウザからアクセスできる永続的な監視ダッシュボードを入手できます。
PgHeroの主な機能
低速クエリ検出
PgHero は、合計実行時間と平均実行時間に基づいてクエリをランク付けするため、どのクエリがアプリケーションのパフォーマンスを低下させているかを即座に特定できます。
索引分析
未使用、重複、欠落しているインデックスを表面化し、インデックスの肥大化を解消し、実際にワークロードを高速化するインデックスを追加できます。
容量と肥大化の追跡
デッドタプル数を含むテーブルとインデックスのサイズを表示し、スペースが問題になる前にVACUUMまたはREINDEXが必要になるタイミングを把握できます。
接続監視
ユーザー、データベース、および状態別にアクティブな接続を追跡し、それらが障害を引き起こす前に接続リークやプール枯渇を特定できるようにします。
クエリ履歴統計
クエリ統計を時系列でキャプチャし、タイムレンジスライダーで表示します。これにより、パフォーマンスの低下とデプロイや負荷の変化を容易に相関させることができます。
HostingerでPgHeroを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。