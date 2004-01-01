PgHeroは、PostgreSQL専用に構築されたオープンソースのパフォーマンスダッシュボードです。これは、遅いクエリ、未使用のインデックス、肥大化したテーブル、重複するインデックス、無効な制約、接続数をクリーンなウェブインターフェースで表示します。表示される内容を読み解くのにデータベースの専門知識は必要ありません。すべてのメトリックはPostgreSQLに特化しているため、このダッシュボードはチューニングとトラブルシューティングに重要な情報に直接アクセスできます。

PgHeroをセルフホストすることで、データベースの認証情報とクエリパターンがインフラストラクチャから外に出ることはありません。同じVPS上のコンテナ、リモートのマネージドデータベース、または複数のデータベースなど、あらゆるPostgreSQLインスタンスに接続し、ブラウザからアクセスできる永続的な監視ダッシュボードを入手できます。