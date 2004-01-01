XWikiは、静的なドキュメントを超えたオープンソースのエンタープライズWikiプラットフォームです。その構造化されたページモデルは、コンテンツを階層的なスペースとページに整理し、組み込みのスクリプトエンジンにより、チームはWikiページ上で直接動的なダッシュボードやカスタムイントラネットアプリケーションを構築できます。900以上の拡張機能と組み込みの「App Within Minutes」ウィザードにより、チームはゼロから始めることなく、XWikiをカスタマイズされたナレッジベース、課題トラッカー、またはプロジェクトワークスペースに変えることができます。

独自のVPSでXWikiをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、内部プロセス、および企業知識を直接管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金、ベンダーロックイン、インフラストラクチャからのデータ流出はありません。このテンプレートは、信頼性の高い本番環境対応のストレージのために、XWikiとPostgreSQLデータベースを組み合わせます。