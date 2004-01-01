1クリックインストールでのXWikiデプロイ
チームのナレッジ管理、ドキュメント作成、共同作業スペース向けの強力なオープンソースWikiプラットフォームです。
XWiki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
XWikiの活用例
XWikiは、静的なドキュメントを超えたオープンソースのエンタープライズWikiプラットフォームです。その構造化されたページモデルは、コンテンツを階層的なスペースとページに整理し、組み込みのスクリプトエンジンにより、チームはWikiページ上で直接動的なダッシュボードやカスタムイントラネットアプリケーションを構築できます。900以上の拡張機能と組み込みの「App Within Minutes」ウィザードにより、チームはゼロから始めることなく、XWikiをカスタマイズされたナレッジベース、課題トラッカー、またはプロジェクトワークスペースに変えることができます。
独自のVPSでXWikiをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、内部プロセス、および企業知識を直接管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金、ベンダーロックイン、インフラストラクチャからのデータ流出はありません。このテンプレートは、信頼性の高い本番環境対応のストレージのために、XWikiとPostgreSQLデータベースを組み合わせます。
XWikiの主な機能
構造化ページモデル
親子関係を持つ階層的なスペースとページでコンテンツを整理することで、大規模なナレッジベースをナビゲートしやすく、一貫性のある状態に保つことができます。
内蔵アプリビルダー
Wikiページ上にApp Within Minutesウィザードを使用してカスタムデータアプリケーションを作成できます。外部フレームワークやコーディングは一切不要です。
900以上の拡張機能
XWikiを、カレンダー、図、タスク管理、LDAP認証などを網羅する900以上のコミュニティ拡張ライブラリで拡張できます。
スクリプトエンジン
Velocity、Groovy、またはPythonスクリプトをWikiページ内に記述して、動的なコンテンツ、ダッシュボード、および自動レポートを構築します。
全文検索
組み込みSolrは、すべてのページコンテンツと添付ファイルをインデックス化し、大規模なナレッジベース全体でも関連性の高い結果を即座に提供します。
改訂履歴
すべての編集は自動的にバージョン管理され、完全な差分表示機能とワンクリック復元機能が備わっているため、どのページの以前のバージョンでも復元できます。
HostingerでXWikiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。