Yarnは、Twitter風のマイクロブログとオープンなtwtxtフィード形式を組み合わせた、分散型でセルフホスト型のソーシャルメディアプラットフォームです。各ポッドは独立したインスタンスであり、他のYarnポッドやオープンウェブ上のあらゆるtwtxtフィードと連携するため、ユーザーは単一のプロバイダーに依存することなく、複数のサーバー間で人々をフォローできます。このソフトウェアは個人情報を収集せず、広告を表示せず、分析機能も提供しません。コンテンツとフォロワーグラフは完全にポッドオペレーターに帰属します。

VPS上で独自のYarnポッドを運用することで、会話、メディア、およびアイデンティティを自身のドメインで管理できます。Goベースのyarndサーバーは軽量であり、すべてを単一の組み込みデータベースに永続化し、メディアのアップロード、スレッド形式の会話、および完全なRSS/Atomフィードを備えたシングルユーザーおよびマルチユーザーのポッドの両方をサポートしています。