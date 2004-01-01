1クリックインストールでYarnデプロイ
セルフホスト型で分散型のマイクロブログポッドです。twtxt形式に基づいて構築されており、広告、トラッキング、ベンダーロックインは一切ありません。
Yarn向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yarnの活用例
Yarnは、Twitter風のマイクロブログとオープンなtwtxtフィード形式を組み合わせた、分散型でセルフホスト型のソーシャルメディアプラットフォームです。各ポッドは独立したインスタンスであり、他のYarnポッドやオープンウェブ上のあらゆるtwtxtフィードと連携するため、ユーザーは単一のプロバイダーに依存することなく、複数のサーバー間で人々をフォローできます。このソフトウェアは個人情報を収集せず、広告を表示せず、分析機能も提供しません。コンテンツとフォロワーグラフは完全にポッドオペレーターに帰属します。
VPS上で独自のYarnポッドを運用することで、会話、メディア、およびアイデンティティを自身のドメインで管理できます。Goベースのyarndサーバーは軽量であり、すべてを単一の組み込みデータベースに永続化し、メディアのアップロード、スレッド形式の会話、および完全なRSS/Atomフィードを備えたシングルユーザーおよびマルチユーザーのポッドの両方をサポートしています。
Yarnの主な機能
分散型twtxtフィード
すべてのアカウントは、どのYarnポッドや互換性のあるクライアントでもフォローできるポータブルなtwtxtフィードを公開しています。中央サーバーや独自のプロトコルは不要です。
設計によるプライバシー
アナリティクス、広告、サードパーティの追跡は一切なく、yarndはポッド自体を稼働させるために必要なもののみを収集します。
スレッド形式の会話
返信スレッド、メンション、件名により、一元化されたタイムラインに依存することなく、ポッドを越えて議論を読みやすい状態に保つことができます。
内蔵メディアサポート
インライン再生用のオプションのffmpegトランスコーディングを利用して、画像、音声、動画をポッドに直接アップロードできます。
単一または複数ユーザーのポッド
ご自身でパーソナルポッドを運用することも、コミュニティをホストするために登録を受け付けることも可能です。同じバイナリが両方のデプロイモデルに対応します。
軽量Goバイナリ
yarndサーバーは、組み込みのbitcaskデータベースを持つ単一のコンパイル済みバイナリとして動作するため、小規模なVPSプランでもリソース使用量を低く抑えることができます。
HostingerでYarnを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。