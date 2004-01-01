PufferPanelは、無料のオープンソースWebベースゲームサーバー管理パネルで、単一のインターフェースから専用ゲームサーバーを作成、設定、運用できます。Minecraft、Factorio、Rust、ARK、Sourceエンジンゲームなど、幅広いタイトルに標準で対応しており、テンプレートを使用することで、コマンドラインに触れることなく新しいサーバータイプを起動できます。

VPSでPufferPanelをセルフホストすることで、ゲームサーバー、プレイヤーデータ、MOD設定を完全に制御でき、組み込みのユーザーロール、SFTPアクセス、ライブコンソール出力が利用可能です。これは商用コントロールパネルの軽量な代替手段であり、単一のVPSゲーミングコミュニティと自然に連携します。