PufferPanelの1クリックインストール
Minecraft、Factorio、Rustなど、多くのゲームに対応したウェブUIを備えたゲームサーバー管理パネル（オープンソース）。
PufferPanel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PufferPanelの活用例
PufferPanelは、無料のオープンソースWebベースゲームサーバー管理パネルで、単一のインターフェースから専用ゲームサーバーを作成、設定、運用できます。Minecraft、Factorio、Rust、ARK、Sourceエンジンゲームなど、幅広いタイトルに標準で対応しており、テンプレートを使用することで、コマンドラインに触れることなく新しいサーバータイプを起動できます。
VPSでPufferPanelをセルフホストすることで、ゲームサーバー、プレイヤーデータ、MOD設定を完全に制御でき、組み込みのユーザーロール、SFTPアクセス、ライブコンソール出力が利用可能です。これは商用コントロールパネルの軽量な代替手段であり、単一のVPSゲーミングコミュニティと自然に連携します。
PufferPanelの主な機能
マルチゲーム対応
Minecraft、Factorio、Rust、ARK、Sourceエンジンゲームなど、多数のゲームに対応した組み込みテンプレートが用意されており、カスタムテンプレートを追加する機能も備わっています。
ウェブコンソール
ライブコンソール出力、起動/停止コントロール、リアルタイムのリソース使用状況統計を備えたクリーンなウェブUIを通じて、すべてのゲームサーバーを管理します。
ユーザーロールと権限
友人、モデレーター、または管理者にスコープアクセスを付与することで、複数の人がルートアカウントを共有せずにサーバーの運用を支援できます。
SFTP ファイルアクセス
組み込みのSFTPサーバーを使用すると、ユーザーはMOD、ワールド、設定ファイルをゲームサーバーに直接アップロードできます。
「予定タスク」
組み込みのタスクスケジューラを使用して、サーバーごとに再起動、バックアップ、その他の定期的なジョブを自動化します。
「OAuth2 API」
OAuth2で保護されたREST APIにより、外部ツール、ボット、ダッシュボードがゲームサーバーフリートと連携できるようになります。
HostingerでPufferPanelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。