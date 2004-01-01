ワンクリックインストールでのSigNozデプロイ
分散トレース、メトリクス、ログを一つのオープンソースプラットフォームの下で統合するOpenTelemetryネイティブAPM。
SigNoz向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SigNozの活用例
SigNozは、OpenTelemetry上にネイティブに構築されたフルスタックのオープンソース可観測性プラットフォームです。複数のサイロ化されたツール（トレーシングバックエンド、メトリクスストア、ログアグリゲーター）を、3つのシグナルすべてを1つのUIで関連付ける単一のアプリケーションに置き換えます。エンジニアは、タブを切り替えたり、データを手動で結合したりすることなく、遅いトレースから関連するログやインフラストラクチャメトリクスに直接ジャンプできます。
SaaS APMベンダーとは異なり、独自のVPSでSigNozをセルフホストすることで、すべてのテレメトリーデータを自身が管理するインフラストラクチャ上に保持し、サードパーティによるシートごとの料金やデータ保持期間の制限はありません。ClickHouseストレージエンジンは、高い取り込み量でもクエリを高速化し、ネイティブのOpenTelemetryサポートにより、OTelで計測されたサービスはベンダー固有のSDKなしでデータを送信できます。
SigNozの主な機能
「分散トレーシング」
フレイムグラフ、スパンの詳細、P50/P95/P99レイテンシーの内訳を用いて、サービス全体のエンドツーエンドのリクエストフローを可視化します。
「メトリクスモニタリング」
ダッシュボードとアラートルールが組み込まれたOpenTelemetryを介して、インフラストラクチャとアプリケーションのメトリクスを取り込み、クエリを実行できます。
ログ管理
すべてのサービスからのログを一元化し、トレースコンテキストでフィルタリングし、個別のロギングスタックなしで全文検索を実行します。
相関信号
低速トレースから、ワンクリックで相関ログやホストメトリクスにジャンプできます。これにより、別々のツール間で手動で相関付けを行う必要がなくなります。
OpenTelemetry ネイティブ
OTel SDKで既に計測されているサービスは、ベンダーロックインやカスタムエージェントなしで、SigNozにデータを即座に送信します。
内蔵のアラート機能
あらゆるメトリックまたはトレースシグナルに対して、閾値アラートや異常アラートを定義し、通知をSlack、PagerDuty、またはWebhookにルーティングします。
HostingerでSigNozを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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