SigNozは、OpenTelemetry上にネイティブに構築されたフルスタックのオープンソース可観測性プラットフォームです。複数のサイロ化されたツール（トレーシングバックエンド、メトリクスストア、ログアグリゲーター）を、3つのシグナルすべてを1つのUIで関連付ける単一のアプリケーションに置き換えます。エンジニアは、タブを切り替えたり、データを手動で結合したりすることなく、遅いトレースから関連するログやインフラストラクチャメトリクスに直接ジャンプできます。

SaaS APMベンダーとは異なり、独自のVPSでSigNozをセルフホストすることで、すべてのテレメトリーデータを自身が管理するインフラストラクチャ上に保持し、サードパーティによるシートごとの料金やデータ保持期間の制限はありません。ClickHouseストレージエンジンは、高い取り込み量でもクエリを高速化し、ネイティブのOpenTelemetryサポートにより、OTelで計測されたサービスはベンダー固有のSDKなしでデータを送信できます。