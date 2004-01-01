Open Dronelogの1クリックデプロイ
DJIおよびLitchiドローンの飛行ログに対応したセルフホスト型アナライザーで、3Dマップ、テレメトリーチャート、印刷可能な飛行レポートを提供します。
Open Dronelog向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Dronelogの活用例
Open Dronelogは、DJI、Litchi、AirdataのエクスポートをローカルのDuckDBデータベースにインポートし、インタラクティブなウェブダッシュボードを通じて公開するオープンソースのドローン飛行ログアナライザーです。サブスクリプションやアップロード制限によって飛行履歴をロックするクラウドサービスとは異なり、すべての飛行、バッテリーのシリアル番号、テレメトリーサンプルはすべてご自身のサーバーに保存され、非常に大規模なデータセットに対しても自動ダウンサンプリングにより分析がローカルで実行されます。
VPSでOpen Dronelogをセルフホストすることで、個人を特定できる飛行経路、ドローンのシリアル番号、バッテリー履歴を完全に管理下に置くことができます。マウントされたフォルダーからログを自動的に同期したり、当局向けの印刷可能なA4規制レポートを生成したり、パイロットごとの料金なしでドローンチーム全体で単一のインスタンスを共有したりできます。
Open Dronelogの主な機能
マルチフォーマットログインポート
DJI .txt、Litchi CSV、Airdataのエクスポートファイルを、自動単位検出、スマートな重複排除、およびオプションのサードパーティ製パーサプラグインを使用してインポートします。
インタラクティブフライトマップ
選択可能な衛星、地形、またはOpenStreetMapの各レイヤー、変速制御、およびリアルタイムのRCスティック表示を備えた3Dマップ上でフライトを再生します。
「テレメトリーチャート」
すべてのフライトについて、高さ、速度、バッテリーセル電圧、姿勢、RC信号、GPS、ホームまでの距離を同期して表示するドラッグズームチャートです。
バッテリー健康状態の追跡
バッテリーごとのサイクルカウント、満充電容量の履歴、および使用時間の傾向は、バッテリーが飛行中に故障する前に劣化を発見するのに役立ちます。
印刷可能なフライトレポート
当局向けに、選択可能なフィールドグループ、気象データ、日ごとのグループ化機能を備え、PDFに直接印刷できる設定可能なA4 HTMLレポートを生成します。
ローカルファーストストレージ
すべてのフライトは、CSV、JSON、GPX、KML形式でのエクスポート機能、および完全なバックアップと復元機能を備えたローカルのDuckDBデータベースに保存されます。クラウドへのアップロードは不要です。
HostingerでOpen Dronelogを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。