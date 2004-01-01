Open Dronelogが最大70％オフ

Open Dronelogの1クリックデプロイ

DJIおよびLitchiドローンの飛行ログに対応したセルフホスト型アナライザーで、3Dマップ、テレメトリーチャート、印刷可能な飛行レポートを提供します。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Open Dronelogの1クリックデプロイ

Open Dronelog向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Open Dronelogの活用例

Open Dronelogは、DJI、Litchi、AirdataのエクスポートをローカルのDuckDBデータベースにインポートし、インタラクティブなウェブダッシュボードを通じて公開するオープンソースのドローン飛行ログアナライザーです。サブスクリプションやアップロード制限によって飛行履歴をロックするクラウドサービスとは異なり、すべての飛行、バッテリーのシリアル番号、テレメトリーサンプルはすべてご自身のサーバーに保存され、非常に大規模なデータセットに対しても自動ダウンサンプリングにより分析がローカルで実行されます。

VPSでOpen Dronelogをセルフホストすることで、個人を特定できる飛行経路、ドローンのシリアル番号、バッテリー履歴を完全に管理下に置くことができます。マウントされたフォルダーからログを自動的に同期したり、当局向けの印刷可能なA4規制レポートを生成したり、パイロットごとの料金なしでドローンチーム全体で単一のインスタンスを共有したりできます。

早速申し込む
{name}の活用例

Open Dronelogの主な機能

マルチフォーマットログインポート

DJI .txt、Litchi CSV、Airdataのエクスポートファイルを、自動単位検出、スマートな重複排除、およびオプションのサードパーティ製パーサプラグインを使用してインポートします。

インタラクティブフライトマップ

選択可能な衛星、地形、またはOpenStreetMapの各レイヤー、変速制御、およびリアルタイムのRCスティック表示を備えた3Dマップ上でフライトを再生します。

「テレメトリーチャート」

すべてのフライトについて、高さ、速度、バッテリーセル電圧、姿勢、RC信号、GPS、ホームまでの距離を同期して表示するドラッグズームチャートです。

バッテリー健康状態の追跡

バッテリーごとのサイクルカウント、満充電容量の履歴、および使用時間の傾向は、バッテリーが飛行中に故障する前に劣化を発見するのに役立ちます。

印刷可能なフライトレポート

当局向けに、選択可能なフィールドグループ、気象データ、日ごとのグループ化機能を備え、PDFに直接印刷できる設定可能なA4 HTMLレポートを生成します。

ローカルファーストストレージ

すべてのフライトは、CSV、JSON、GPX、KML形式でのエクスポート機能、および完全なバックアップと復元機能を備えたローカルのDuckDBデータベースに保存されます。クラウドへのアップロードは不要です。

HostingerでOpen Dronelogを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Plausible Analytics

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Plausibleは、プライバシー重視の軽量なGoogleアナリティクス代替ツールです

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Ackee

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Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。

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Apache DevLake

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