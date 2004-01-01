Open Dronelogは、DJI、Litchi、AirdataのエクスポートをローカルのDuckDBデータベースにインポートし、インタラクティブなウェブダッシュボードを通じて公開するオープンソースのドローン飛行ログアナライザーです。サブスクリプションやアップロード制限によって飛行履歴をロックするクラウドサービスとは異なり、すべての飛行、バッテリーのシリアル番号、テレメトリーサンプルはすべてご自身のサーバーに保存され、非常に大規模なデータセットに対しても自動ダウンサンプリングにより分析がローカルで実行されます。

VPSでOpen Dronelogをセルフホストすることで、個人を特定できる飛行経路、ドローンのシリアル番号、バッテリー履歴を完全に管理下に置くことができます。マウントされたフォルダーからログを自動的に同期したり、当局向けの印刷可能なA4規制レポートを生成したり、パイロットごとの料金なしでドローンチーム全体で単一のインスタンスを共有したりできます。