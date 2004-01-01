Shioriは、Goで書かれたセルフホスト型ブックマークマネージャーで、PocketやInstapaperに代わるプライバシー重視のツールとして設計されています。ウェブページをオフラインアーカイブとして保存します。そのため、情報源がオフラインになったり、ペイウォールの裏に隠れたり、完全に消滅したりしても、ブックマークは読み取り可能なままです。9,000以上のGitHubスターを獲得し、個人のナレッジベースを構築する研究者、開発者、プライバシーを意識する読者にとって、頼りになる選択肢となっています。

VPSでShioriをセルフホストすることで、読書リストとアーカイブされたコンテンツを完全にプライベートに保ち、サードパーティによる追跡やデータ収集は一切ありません。ストレージと保持期間の制限を課す無料ティアのクラウドサービスとは異なり、VPSホスティングは、無制限の容量とアーカイブに対する完全な制御を提供します。