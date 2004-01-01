1クリックでのShioriデプロイ。
セルフホスト型ブックマークマネージャーは、元のコンテンツが消えても保存されたコンテンツにアクセスできるよう、ウェブページを自動的にオフラインでアーカイブします。
Shiori向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shioriの活用例
Shioriは、Goで書かれたセルフホスト型ブックマークマネージャーで、PocketやInstapaperに代わるプライバシー重視のツールとして設計されています。ウェブページをオフラインアーカイブとして保存します。そのため、情報源がオフラインになったり、ペイウォールの裏に隠れたり、完全に消滅したりしても、ブックマークは読み取り可能なままです。9,000以上のGitHubスターを獲得し、個人のナレッジベースを構築する研究者、開発者、プライバシーを意識する読者にとって、頼りになる選択肢となっています。
VPSでShioriをセルフホストすることで、読書リストとアーカイブされたコンテンツを完全にプライベートに保ち、サードパーティによる追跡やデータ収集は一切ありません。ストレージと保持期間の制限を課す無料ティアのクラウドサービスとは異なり、VPSホスティングは、無制限の容量とアーカイブに対する完全な制御を提供します。
Shioriの主な機能
「オフラインページのアーカイブ化」
元のURLがオフラインになったり、ペイウォールの裏に隠れたりしても、ブックマークしたすべてのページのローカルコピーを保存するため、コンテンツは読み取り可能な状態を保ちます。
全文検索
すべてのブックマークとアーカイブされたページコンテンツを検索し、何千もの保存されたページの中から特定の情報を素早く見つけることができます。
ブラウザ拡張機能
現在のページを離れることなく、ChromeやFirefoxからワンクリックでブックマークを保存でき、アーカイブはバックグラウンドで自動的に作成されます。
「ポケット インポート」
Netscapeブックマーク形式の既存のPocketライブラリを移行し、タグを保持して、セルフホスト型アーカイブへの移行をシームレスにします。
REST API・CLI
フルREST APIとコマンドラインインターフェースにより、ウェブインターフェースを超えて自動化スクリプトやカスタムツールとの連携が可能になります。
HostingerでShioriを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。