Resilio Syncは、BitTorrentプロトコルに基づいたピアツーピアのファイル同期サービスで、元々はBitTorrent Syncとしてリリースされました。これは、暗号化されたP2Pチャネルを介してファイルをデバイス間で直接移動させ、クラウドプロバイダーに何もアップロードすることはありません。VPS、デスクトップ、ラップトップ、スマートフォンは、暗号化された共有キーを交換することでフォルダーを共有し、ファイルが変更されるとそのフォルダーを同期状態に保ちます。

VPSでResilio Syncをセルフホストすると、共有フォルダーの正規のコピーを保持し、共有上の他のどのデバイスからの変更もいつでも受け入れる、常に稼働している同期ピアが得られます。これは、商用クラウド同期のような帯域幅制限、ファイルサイズ制限、または定期的な料金なしで実現されます。