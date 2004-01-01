Resilio Syncの1クリックインストールによるデプロイ
デスクトップ、サーバー、モバイルデバイス間で、クラウドを介さずにピアツーピアのファイル同期が可能です。
Resilio Sync向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Resilio Syncの活用例
Resilio Syncは、BitTorrentプロトコルに基づいたピアツーピアのファイル同期サービスで、元々はBitTorrent Syncとしてリリースされました。これは、暗号化されたP2Pチャネルを介してファイルをデバイス間で直接移動させ、クラウドプロバイダーに何もアップロードすることはありません。VPS、デスクトップ、ラップトップ、スマートフォンは、暗号化された共有キーを交換することでフォルダーを共有し、ファイルが変更されるとそのフォルダーを同期状態に保ちます。
VPSでResilio Syncをセルフホストすると、共有フォルダーの正規のコピーを保持し、共有上の他のどのデバイスからの変更もいつでも受け入れる、常に稼働している同期ピアが得られます。これは、商用クラウド同期のような帯域幅制限、ファイルサイズ制限、または定期的な料金なしで実現されます。
Resilio Syncの主な機能
直接ピアツーピア同期
P2Pチャネルを介した、お使いのデバイス間の暗号化ファイル転送 — お客様のデータが第三者のサーバーに保存されることはありません。
ファイルサイズに制限はありません
任意のサイズのファイルやフォルダを、商用クラウドの制限なしに同期できます。必要なのは、お客様のストレージと帯域幅だけです。
「選択的同期」
フォルダーごとに、どのデバイスがフルコンテンツを受け取るか、オンデマンドストリーミングを利用するかを選択できます。これにより、スマートフォンがライブラリ全体をミラーリングする必要がなくなります。
キーとリンクの共有
読み取り専用、読み書き、ワンタイムリンク共有モードを使用すると、招待された各ピアが共有フォルダーで何を実行できるかを正確に制御できます。
クロスプラットフォームのネイティブアプリ
Windows、macOS、Linux、iOS、Android、NASシステム用のファーストパーティクライアントにより、すべてのデバイスが同じプロトコルをネイティブにサポートします。
HostingerでResilio Syncを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。