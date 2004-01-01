Invoice Ninjaのワンクリックインストール
フリーランサーやスモールビジネス向けのオープンソースの請求書発行、請求、支払いプラットフォームです。
Invoice Ninja向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Invoice Ninjaの活用例
Invoice Ninjaは、請求書の作成、経費の追跡、顧客の管理、支払いの受け入れを行うための機能豊富なオープンソースプラットフォームです。世界中の100,000以上の企業から信頼されており、40以上の決済ゲートウェイ、自動リマインダー、定期請求書、時間追跡をサポートしています。これらすべてを1つのセルフホスト型アプリケーションで提供します。
独自のVPSでInvoice Ninjaを実行すると、取引ごとの手数料、サブスクリプション費用、ベンダーロックインなしで、財務データを管理下に置くことができます。機密性の高いビジネスデータをサードパーティのSaaSプロバイダーと共有することなく、顧客記録、支払い履歴、財務レポートの完全な所有権を得られます。
Invoice Ninjaの主な機能
マルチゲートウェイ決済
Stripe、PayPal、Authorize.net、その他40以上のゲートウェイを介して、追加のサブスクリプションなしで、顧客向け請求書で直接支払いを受け付けます。
定期請求書
手動での介入なしに、設定されたサイクルで自動生成・送信されるスケジュールされた請求書により、顧問契約クライアントの請求業務を自動化します。
時間記録
内蔵タイマーで請求対象時間を記録し、追跡した時間はワンクリックで直接請求書の明細項目に変換できます。
「クライアントポータル」
顧客が直接連絡することなく、ブランド化されたセルフサービスポータルを通じて、請求書の表示、支払いの実行、明細書のダウンロードを行えるようにします。
経費管理
経費を追跡し、領収書を添付し、経費を請求可能なクライアント料金に変換する、1つのシームレスなワークフローです。
HostingerでInvoice Ninjaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。