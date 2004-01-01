Hermes WebUIは、Nous Research製の自己改善型常時稼働AIエージェントであるHermes AIエージェントを、ほぼ1対1のCLIパリティでブラウザにもたらす軽量なオープンソースのウェブアプリです。このテンプレートは、WebUIをアップストリームのHermes Agentゲートウェイとバンドルしているため、1回のデプロイでブラウザチャットインターフェースと、それを動かす長時間稼働エージェントの両方を提供します。

ご自身のVPSでHermes WebUIをセルフホストすることで、会話、エージェントのメモリ、スキル、プロバイダーのAPIキーを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。モデルプロバイダーを選択し、セッションを保持し、サードパーティのSaaSを介してデータを送信することなく、デスクトップまたはモバイルから安全にエージェントにアクセスできます。