Hermes WebUIの1クリックインストール
Hermes AIエージェントと高速なセルフホスト型「ウェブチャットUI」を組み合わせた、フルスタックのHermesデプロイメントです。
Hermes WebUI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hermes WebUIの活用例
Hermes WebUIは、Nous Research製の自己改善型常時稼働AIエージェントであるHermes AIエージェントを、ほぼ1対1のCLIパリティでブラウザにもたらす軽量なオープンソースのウェブアプリです。このテンプレートは、WebUIをアップストリームのHermes Agentゲートウェイとバンドルしているため、1回のデプロイでブラウザチャットインターフェースと、それを動かす長時間稼働エージェントの両方を提供します。
ご自身のVPSでHermes WebUIをセルフホストすることで、会話、エージェントのメモリ、スキル、プロバイダーのAPIキーを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。モデルプロバイダーを選択し、セッションを保持し、サードパーティのSaaSを介してデータを送信することなく、デスクトップまたはモバイルから安全にエージェントにアクセスできます。
Hermes WebUIの主な機能
バンドルエージェント + WebUI
アップストリームのHermes AgentゲートウェイとWebUIを、共有ステートボリュームとともに提供します。これにより、セッション、スキル、メモリは再起動後も維持され、両方のインターフェースで再利用されます。
完全なCLIパリティ
Hermesターミナルでできることすべて — チャット、ツール、スケジュール設定、メモリ、スキル — は、同じウェブインターフェースからアクセス可能です。
「3パネルワークスペースレイアウト」
左側にはセッションとナビゲーション、中央にはチャット、そして右側にはインラインプレビュー付きのライブワークスペースファイルブラウザがあります。
ツールカードでのストリーミング
サーバー送信トークンストリーミング、インラインツールコールカード、Mermaidダイアグラム、構文ハイライト、そしてコンポーザーフッターに組み込まれたコンテキスト使用量リング。
モバイルファースト PWA
ハンバーガードロワーとタッチコントロールを備えたレスポンシブなモバイルレイアウトです。ホーム画面にインストールして、スマートフォンからHermesを操作できます。
プロバイダー中立モデル
デプロイ時にOpenAI、Anthropic、Google、またはOpenRouterのキーを接続し、「UI」の動的なドロップダウンからモデルを切り替えることができます。
HostingerでHermes WebUIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。