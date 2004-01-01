Kavitaが最大70％オフ

Kavitaのワンクリックインストール

コミック、マンガ、ライトノベル、電子書籍を管理できる、専用リーダーとマルチユーザーサポートを備えたセルフホスト型のデジタルライブラリ。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Kavitaのワンクリックインストール

Kavita向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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KVM 8
11,579
4,069/月
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Kavitaの活用例

Kavitaは、機能豊富なセルフホスト型デジタルライブラリマネージャーで、CBZ、CBR、EPUB、PDF、その他すべての主要なコミックおよび電子書籍形式に対応しています。メタデータ自動抽出機能によりメディアを自動スキャンしてカタログ化し、各コンテンツタイプに最適化された専用のリーダーインターフェースを提供します。これには、見開きコミック表示、右から左へのマンガの流れ、Webtoonの連続スクロールなどが含まれます。

独自のVPSでKavitaをホストすることで、自宅のハードウェアの稼働時間に依存することなく、あらゆるデバイスからコレクション全体に24時間365日アクセスできるようになります。ロールベースの権限を持つマルチユーザーサポートにより、家族は年齢に応じたアクセス制御でライブラリを共有でき、OPDSサポートにより、互換性のあるあらゆる読書アプリがサーバーに接続できます。

早速申し込む
{name}の活用例

Kavitaの主な機能

汎用形式サポート

CBZ、CBR、CB7、CBT、PDF、EPUBファイルを、自動フォーマット検出と各ファイルタイプに最適化されたレンダリングにより読み込みます。

専門読者

コミック、漫画（右から左）、電子書籍、Webtoonのスクロール表示に対応した専用のリーダーモードは、各コンテンツタイプに自動的に適応します。

マルチユーザーライブラリ

管理者、司書、閲覧者のロールを持つ無制限のユーザーアカウントを作成でき、家族が安全に閲覧できるよう年齢制限機能も利用できます。

「スマートメタデータ」

Kavita+はComic Vine、AniList、その他のプロバイダーに接続し、カバー、説明、クリエイター情報でライブラリを自動的に充実させます。

OPDS ＆ Tachiyomi サポート

任意のOPDS互換アプリ、またはAndroid版Tachiyomi拡張機能を利用してライブラリにアクセスし、読書の柔軟性を高めることができます。

HostingerでKavitaを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Immich

Immich

Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

デプロイ
Airsonic Advanced

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Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

デプロイ
AllTube

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YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェース

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