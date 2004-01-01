Kavitaのワンクリックインストール
コミック、マンガ、ライトノベル、電子書籍を管理できる、専用リーダーとマルチユーザーサポートを備えたセルフホスト型のデジタルライブラリ。
Kavita向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kavitaの活用例
Kavitaは、機能豊富なセルフホスト型デジタルライブラリマネージャーで、CBZ、CBR、EPUB、PDF、その他すべての主要なコミックおよび電子書籍形式に対応しています。メタデータ自動抽出機能によりメディアを自動スキャンしてカタログ化し、各コンテンツタイプに最適化された専用のリーダーインターフェースを提供します。これには、見開きコミック表示、右から左へのマンガの流れ、Webtoonの連続スクロールなどが含まれます。
独自のVPSでKavitaをホストすることで、自宅のハードウェアの稼働時間に依存することなく、あらゆるデバイスからコレクション全体に24時間365日アクセスできるようになります。ロールベースの権限を持つマルチユーザーサポートにより、家族は年齢に応じたアクセス制御でライブラリを共有でき、OPDSサポートにより、互換性のあるあらゆる読書アプリがサーバーに接続できます。
Kavitaの主な機能
汎用形式サポート
CBZ、CBR、CB7、CBT、PDF、EPUBファイルを、自動フォーマット検出と各ファイルタイプに最適化されたレンダリングにより読み込みます。
専門読者
コミック、漫画（右から左）、電子書籍、Webtoonのスクロール表示に対応した専用のリーダーモードは、各コンテンツタイプに自動的に適応します。
マルチユーザーライブラリ
管理者、司書、閲覧者のロールを持つ無制限のユーザーアカウントを作成でき、家族が安全に閲覧できるよう年齢制限機能も利用できます。
「スマートメタデータ」
Kavita+はComic Vine、AniList、その他のプロバイダーに接続し、カバー、説明、クリエイター情報でライブラリを自動的に充実させます。
OPDS ＆ Tachiyomi サポート
任意のOPDS互換アプリ、またはAndroid版Tachiyomi拡張機能を利用してライブラリにアクセスし、読書の柔軟性を高めることができます。
HostingerでKavitaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。