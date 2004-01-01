Kavitaは、機能豊富なセルフホスト型デジタルライブラリマネージャーで、CBZ、CBR、EPUB、PDF、その他すべての主要なコミックおよび電子書籍形式に対応しています。メタデータ自動抽出機能によりメディアを自動スキャンしてカタログ化し、各コンテンツタイプに最適化された専用のリーダーインターフェースを提供します。これには、見開きコミック表示、右から左へのマンガの流れ、Webtoonの連続スクロールなどが含まれます。

独自のVPSでKavitaをホストすることで、自宅のハードウェアの稼働時間に依存することなく、あらゆるデバイスからコレクション全体に24時間365日アクセスできるようになります。ロールベースの権限を持つマルチユーザーサポートにより、家族は年齢に応じたアクセス制御でライブラリを共有でき、OPDSサポートにより、互換性のあるあらゆる読書アプリがサーバーに接続できます。