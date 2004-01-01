Smockerをワンクリックでデプロイ
APIのテストとデバッグ用の、管理UIを内蔵したシンプルで効率的なHTTPモックサーバーおよびプロキシです。
Smocker向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Smockerの活用例
Smockerは、開発およびテスト中に現実的で決定論的なAPI応答を必要とするエンジニア向けに構築された、オープンソースのHTTPモックサーバーおよびプロキシです。開発者は、YAMLまたはJSONでモックエンドポイントを宣言的に定義し、シナリオをリプレイし、グルーコードを一切記述することなく、「ライブ管理UI」で受信するすべてのリクエストを検査できます。
独自のVPSでSmockerをセルフホストすることで、チームは統合テスト、契約検証、デモのための共有モック環境を利用でき、ネットワークアクセス、記録されたトラフィック、およびパブリックモックサービスでは提供できない稼働時間の保証を完全に制御できます。
Smockerの主な機能
宣言的モック
予測可能なテスト実行のために、リクエストマッチャー、動的テンプレート、順序付けられたシナリオを使用して、HTTPレスポンスをYAMLまたはJSONで定義します。
「ライブ管理UI」
すべての受信リクエストを検査し、一致するモックを表示し、高速なフィードバックループのために構築されたブラウザベースのダッシュボードから状態をリセットします。
プロキシとレコード
一致しないリクエストは実際のアップストリームに転送し、その応答をオフラインテスト用の再利用可能なモックとしてキャプチャします。
セッションと履歴
呼び出しを名前付きセッションにグループ化することで、テスト実行を分離し、トラフィックを再生し、リリース間で動作を比較できます。
REST API 制御
完全なREST APIを使用して、CIパイプラインからモック、セッション、履歴をプログラムで管理します。
軽量コンテナ
単一のGoバイナリは、小さなDockerイメージとしてパッケージ化されており、ミリ秒単位で起動し、あらゆるVPSプランで快適に動作します。
HostingerでSmockerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。