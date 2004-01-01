Smockerは、開発およびテスト中に現実的で決定論的なAPI応答を必要とするエンジニア向けに構築された、オープンソースのHTTPモックサーバーおよびプロキシです。開発者は、YAMLまたはJSONでモックエンドポイントを宣言的に定義し、シナリオをリプレイし、グルーコードを一切記述することなく、「ライブ管理UI」で受信するすべてのリクエストを検査できます。

独自のVPSでSmockerをセルフホストすることで、チームは統合テスト、契約検証、デモのための共有モック環境を利用でき、ネットワークアクセス、記録されたトラフィック、およびパブリックモックサービスでは提供できない稼働時間の保証を完全に制御できます。