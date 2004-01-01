SuperTokensは、Auth0やFirebase Authのようなプロプライエタリな認証サービスに代わるオープンソースのソリューションです。これは、React、Node.js、Python、Go、およびモバイルプラットフォーム向けの公式SDKを使用してアプリケーションが統合できるバックエンドのCore APIを提供します。SuperTokensは、メール/パスワードログイン、パスワードレスフロー、ソーシャルOAuth、多要素認証、自動トークンリフレッシュによる高度なセッション管理、および一般的な認証攻撃からの保護を、すべて十分に文書化されたAPIを通じて処理します。

SuperTokensをセルフホストすることで、ユーザー認証情報とセッションデータは、アプリケーションの成長に伴ってコストが増加するユーザーごとの料金体系なしに、お客様のPostgreSQLデータベース内で完全に管理されます。このテンプレートは、本番環境での使用に対応したPostgreSQLを備えたSuperTokens Coreをデプロイします。