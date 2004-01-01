ワンクリックインストールでSuperTokensのデプロイ
セッション管理、パスワードレスログイン、ソーシャルOAuth、多要素認証（MFA）を備えたオープンソースの認証バックエンド — Auth0やFirebase Authに代わるセルフホスト型の選択肢です。
SuperTokens向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SuperTokensの活用例
SuperTokensは、Auth0やFirebase Authのようなプロプライエタリな認証サービスに代わるオープンソースのソリューションです。これは、React、Node.js、Python、Go、およびモバイルプラットフォーム向けの公式SDKを使用してアプリケーションが統合できるバックエンドのCore APIを提供します。SuperTokensは、メール/パスワードログイン、パスワードレスフロー、ソーシャルOAuth、多要素認証、自動トークンリフレッシュによる高度なセッション管理、および一般的な認証攻撃からの保護を、すべて十分に文書化されたAPIを通じて処理します。
SuperTokensをセルフホストすることで、ユーザー認証情報とセッションデータは、アプリケーションの成長に伴ってコストが増加するユーザーごとの料金体系なしに、お客様のPostgreSQLデータベース内で完全に管理されます。このテンプレートは、本番環境での使用に対応したPostgreSQLを備えたSuperTokens Coreをデプロイします。
SuperTokensの主な機能
「複数の認証方法」
メールアドレスとパスワード、パスワードなしのマジックリンク、ソーシャルOAuthプロバイダーを標準でサポートしており、カスタムコードなしでユーザーが期待するフローを追加できます。
詳細設定セッション管理
トークンローテーション、自動リフレッシュ、セッション失効を安全に処理し、セッションハイジャックやフィクセーション攻撃からユーザーを保護します。
「プリビルトUIコンポーネント」
認証UIをゼロから構築することなく、ブランドに合わせたログイン、登録、パスワードリセット用のドロップインReact、Vue、Angularコンポーネント。
多要素認証
TOTPまたはメールベースのMFAを、サードパーティサービスや追加のユーザーごとの料金なしで、任意の認証フローに追加できます。
「役割と権限」
SuperTokensの組み込みユーザー管理およびロールAPIを使用して、アプリケーションでユーザーにロールを割り当て、権限チェックを適用します。
HostingerでSuperTokensを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。