1クリックインストールでTyk Gatewayをデプロイ。
有料ライセンスや機能のペイウォールなしで、REST、GraphQL、gRPC APIを保護、管理、監視するためのオープンソースAPIゲートウェイ。
Tyk Gateway向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tyk Gatewayの活用例
Tyk Gatewayは、バックエンドサービスに対する認証、レート制限、クォータ、およびリクエスト変換を管理する、完全にオープンソースのAPIゲートウェイです。Mozilla Public License 2.0の下でライセンスされており、すべてのゲートウェイ機能はライセンスキーなしで利用できます。OAuth 2.0、JWT検証、GraphQLプロキシ、およびプラグインサポートはすべてオープンソースビルドに含まれています。
Redisは唯一の依存関係であり、分散セッションストレージとレート制限カウンターを提供します。設定はREST管理APIを通じて処理され、TykはInfrastructure as CodeワークフローおよびCI/CDパイプラインと互換性があります。セルフホスティングにより、すべてのAPIトラフィック、資格情報、および使用状況データは独自のインフラストラクチャ内に保持されます。
Tyk Gatewayの主な機能
認証ミドルウェア
OAuth 2.0、JWT、HMAC署名、Basic認証、相互TLS、またはAPIキーを使用してAPIを保護します — カスタム認証コードは不要です。
レート制限とクォータ
不正利用を防ぎ、公平なアクセスを確保するため、ユーザーごと、アプリケーションごと、またはポリシーごとのレート制限と使用量クォータを適用します。
マルチプロトコル対応
プロトコルを認識した変換とプロキシ処理により、REST、GraphQL、gRPC、TCP、WebSocket APIを単一のゲートウェイ経由でルーティングします。
「変換リクエスト」
URLを書き換え、ヘッダーを挿入または削除し、リクエストおよびレスポンスボディを変更し、SOAPとGraphQL間でインラインで変換します。
プラグインミドルウェア
コアコードベースを変更することなく、JavaScript、Python、Go、またはgRPCで記述されたカスタムロジックでゲートウェイの動作を拡張します。
HostingerでTyk Gatewayを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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