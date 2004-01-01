Tyk Gatewayは、バックエンドサービスに対する認証、レート制限、クォータ、およびリクエスト変換を管理する、完全にオープンソースのAPIゲートウェイです。Mozilla Public License 2.0の下でライセンスされており、すべてのゲートウェイ機能はライセンスキーなしで利用できます。OAuth 2.0、JWT検証、GraphQLプロキシ、およびプラグインサポートはすべてオープンソースビルドに含まれています。

Redisは唯一の依存関係であり、分散セッションストレージとレート制限カウンターを提供します。設定はREST管理APIを通じて処理され、TykはInfrastructure as CodeワークフローおよびCI/CDパイプラインと互換性があります。セルフホスティングにより、すべてのAPIトラフィック、資格情報、および使用状況データは独自のインフラストラクチャ内に保持されます。