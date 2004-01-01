RetroAssemblyの1クリックインストール
セルフホスト型のレトロゲームライブラリとブラウザベースのエミュレータで、25以上のクラシックコンソールに対応し、自動アートワークとセーブステートを備えています。
RetroAssembly向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RetroAssemblyの活用例
RetroAssemblyは、ブラウザをパーソナルなレトロゲームキャビネットに変えるセルフホスト型ウェブアプリケーションです。ROMコレクションをアップロードし、NES、SNES、Genesis、Game Boy、Arcade、Atariなど、25以上のクラシックプラットフォームのタイトルを、プラグインやダウンロードなしでブラウザで直接プレイできます。
このプラットフォームは、ボックスアートとゲームのメタデータを自動的に取得するため、ライブラリは単なるファイルリストではなく、適切なコレクションのように見えます。セーブステート、ゲームプレイのリワインド、レトロスタイルのシェーダーエフェクト、画面上のモバイルコントローラーがすべて内蔵されています。セルフホスティングにより、ROMコレクションはご自身のサーバーに保持され、作成したアカウントのみがアクセスできるプライベートな状態を保ちます。
RetroAssemblyの主な機能
25以上のコンソールサポート
NES、SNES、Sega Genesis、Game Boy、Arcade、Atari 2600、Virtual Boy、WonderSwan、その他多くのプラットフォームのゲームをブラウザでプレイできます。
自動アートワーク検出
ボックスカバーとゲームのメタデータは自動的に取得されます。そのため、ライブラリにはファイル名のみではなく、豊かなビジュアルが表示されます。
セーブステートと巻き戻し
対応エミュレーターでは、自動ステートスナップショットとゲームプレイ巻き戻し機能により、いつでも進行状況を保存および復元できます。
「モバイル対応コントロール」
内蔵のオンスクリーン仮想コントローラーにより、物理的なゲームパッドなしでスマートフォンやタブレットで簡単にプレイできます。
レトロビジュアルシェーダー
オプションのCRTやその他のシェーダーエフェクトは、オリジナルのハードウェアディスプレイの見た目を再現し、より本格的な体験を提供します。
HostingerでRetroAssemblyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。