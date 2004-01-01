RetroAssemblyは、ブラウザをパーソナルなレトロゲームキャビネットに変えるセルフホスト型ウェブアプリケーションです。ROMコレクションをアップロードし、NES、SNES、Genesis、Game Boy、Arcade、Atariなど、25以上のクラシックプラットフォームのタイトルを、プラグインやダウンロードなしでブラウザで直接プレイできます。

このプラットフォームは、ボックスアートとゲームのメタデータを自動的に取得するため、ライブラリは単なるファイルリストではなく、適切なコレクションのように見えます。セーブステート、ゲームプレイのリワインド、レトロスタイルのシェーダーエフェクト、画面上のモバイルコントローラーがすべて内蔵されています。セルフホスティングにより、ROMコレクションはご自身のサーバーに保持され、作成したアカウントのみがアクセスできるプライベートな状態を保ちます。