Vaneのワンクリック導入
お手元のハードウェア上で動作し、ローカルLLMまたはクラウドプロバイダーを利用して引用元を明記した回答を提供する、プライバシー重視のAI回答エンジンです。
Vane向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vaneの活用例
Vaneは、お客様が管理するインフラストラクチャ上で完全に動作する、オープンソースのAI搭載型回答エンジンです。SearXNGベースのメタ検索バックエンドと、ローカルのOllamaモデル、またはOpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Groqなどのクラウドプロバイダーといったお客様が選択する大規模言語モデルを組み合わせることで、引用されたウェブソースに基づいた正確な回答を生成します。
Vaneをセルフホストすることで、すべての検索クエリとドキュメントのアップロードがお客様のVPS上に保持されます。サードパーティによるクエリログ記録、シートごとのサブスクリプション、不透明なランキングは一切ありません。お客様は、ご自身の調査方法に合った検索ソース、モデル、プライバシーレベルを選択できます。
Vaneの主な機能
「引用されたAI回答」
すべての回答は根拠となる情報源にリンクしており、生成されたコンテンツを盲目的に信頼することなく、主張を検証し、さらに深く掘り下げることが可能です。
ローカルとクラウドLLM
Ollamaを介してオープンソースモデルをローカルで実行したり、同じウェブインターフェースからOpenAI、Anthropic、Google Gemini、Groqに接続したりできます。
SearXNG バンドル
SearXNGメタ検索インスタンスを搭載しているため、クエリは商用トラッカーに公開されることなく、多くのエンジンで集約されます。
「スピードと品質モード」
難易度の高い質問に対して、応答時間と引き換えに、より深く多段階にわたる調査を行うため、スピード、バランス、クオリティの各モードを切り替えることができます。
ファイルアップロードと探索
PDF、テキストファイル、画像をアップロードして、自分のドキュメントについて質問したり、または「Discover」フィードでトレンドコンテンツを閲覧できます。
VPSでの検索履歴
すべてのクエリ、アップロードされたファイル、およびチャット履歴は、永続ボリューム内のお客様のサーバーに保存されます。サードパーティのクラウドに同期されることはありません。
HostingerでVaneを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。