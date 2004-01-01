Vaneは、お客様が管理するインフラストラクチャ上で完全に動作する、オープンソースのAI搭載型回答エンジンです。SearXNGベースのメタ検索バックエンドと、ローカルのOllamaモデル、またはOpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Groqなどのクラウドプロバイダーといったお客様が選択する大規模言語モデルを組み合わせることで、引用されたウェブソースに基づいた正確な回答を生成します。

Vaneをセルフホストすることで、すべての検索クエリとドキュメントのアップロードがお客様のVPS上に保持されます。サードパーティによるクエリログ記録、シートごとのサブスクリプション、不透明なランキングは一切ありません。お客様は、ご自身の調査方法に合った検索ソース、モデル、プライバシーレベルを選択できます。