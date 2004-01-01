SearXNGが最大70％オフ

SearXNGの1クリックインストール

クエリを保存したり、ユーザーを追跡したりすることなく、何十もの情報源から結果を集約するプライバシー重視のメタ検索エンジン。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
SearXNGの1クリックインストール

SearXNG向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

SearXNGの活用例

SearXNGは、Google、Bing、DuckDuckGo、その他数十の検索プロバイダーに同時にクエリを実行し、ユーザープロファイルを作成したり検索履歴を保存したりすることなく、集約された結果を返すプライバシー重視のメタ検索エンジンです。プロファイリングや広告ターゲティングによってクエリを収益化する商用検索エンジンとは異なり、SearXNGはウェブの情報にフィルタリングなしでアクセスを提供します。

セルフホスティングとは、検索が未知の当事者によって運営されるパブリックインスタンスではなく、あなたが管理するインフラストラクチャを通過することを意味します。ダウンタイムやレート制限が発生する可能性のある共有コミュニティサーバーに依存することなく、どの検索プロバイダーを含めるか、結果をどのようにフィルタリングするか、誰があなたのインスタンスにアクセスできるかをあなたが決定します。

早速始める
{name}の活用例

SearXNGの主な機能

クエリログ管理なし

検索は、保存されたり、あなたの身元と紐付けられたりすることは決してなく、商業検索エンジンに内在するプロファイリングや行動追跡を排除します。

マルチソース集約

多数の検索エンジンを同時に照会することで、結果の偏りを減らし、単一のプロバイダーよりも広範なカバレッジを提供します。

設定可能なエンジン

含める検索プロバイダーと除外する検索プロバイダーを正確に選択し、お客様の調査ニーズとプライバシー設定に合わせて結果の組み合わせを調整できます。

「カテゴリ検索」

ウェブ、画像、動画、ニュース、専門情報源ごとの専用検索カテゴリにより、必要なコンテンツの種類に合わせた関連性の高い結果が得られます。

クッキーやトラッキングなし

クッキーやトラッキングスクリプトを使用せずに動作するため、プライバシーに配慮した研究や制限された環境での使用に適しています。

HostingerでSearXNGを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Anki Sync Server Enhanced

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マルチユーザー対応、バックアップ、ウェブ<span style="white-space: nowrap;">ダッシュボード</span>を備えたセルフホスト型Anki<span style="white-space: nowrap;">同期サーバー</span>

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Blender

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ブラウザで使える3Dモデリング、アニメーション、レンダリングの統合スイート

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Google Readerにインスパイアされたセルフホスト型RSSリーダー。キーボードショートカットとモバイルアプリに対応。

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