SearXNGは、Google、Bing、DuckDuckGo、その他数十の検索プロバイダーに同時にクエリを実行し、ユーザープロファイルを作成したり検索履歴を保存したりすることなく、集約された結果を返すプライバシー重視のメタ検索エンジンです。プロファイリングや広告ターゲティングによってクエリを収益化する商用検索エンジンとは異なり、SearXNGはウェブの情報にフィルタリングなしでアクセスを提供します。

セルフホスティングとは、検索が未知の当事者によって運営されるパブリックインスタンスではなく、あなたが管理するインフラストラクチャを通過することを意味します。ダウンタイムやレート制限が発生する可能性のある共有コミュニティサーバーに依存することなく、どの検索プロバイダーを含めるか、結果をどのようにフィルタリングするか、誰があなたのインスタンスにアクセスできるかをあなたが決定します。