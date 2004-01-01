SearXNGの1クリックインストール
クエリを保存したり、ユーザーを追跡したりすることなく、何十もの情報源から結果を集約するプライバシー重視のメタ検索エンジン。
SearXNG向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SearXNGの活用例
SearXNGは、Google、Bing、DuckDuckGo、その他数十の検索プロバイダーに同時にクエリを実行し、ユーザープロファイルを作成したり検索履歴を保存したりすることなく、集約された結果を返すプライバシー重視のメタ検索エンジンです。プロファイリングや広告ターゲティングによってクエリを収益化する商用検索エンジンとは異なり、SearXNGはウェブの情報にフィルタリングなしでアクセスを提供します。
セルフホスティングとは、検索が未知の当事者によって運営されるパブリックインスタンスではなく、あなたが管理するインフラストラクチャを通過することを意味します。ダウンタイムやレート制限が発生する可能性のある共有コミュニティサーバーに依存することなく、どの検索プロバイダーを含めるか、結果をどのようにフィルタリングするか、誰があなたのインスタンスにアクセスできるかをあなたが決定します。
SearXNGの主な機能
クエリログ管理なし
検索は、保存されたり、あなたの身元と紐付けられたりすることは決してなく、商業検索エンジンに内在するプロファイリングや行動追跡を排除します。
マルチソース集約
多数の検索エンジンを同時に照会することで、結果の偏りを減らし、単一のプロバイダーよりも広範なカバレッジを提供します。
設定可能なエンジン
含める検索プロバイダーと除外する検索プロバイダーを正確に選択し、お客様の調査ニーズとプライバシー設定に合わせて結果の組み合わせを調整できます。
「カテゴリ検索」
ウェブ、画像、動画、ニュース、専門情報源ごとの専用検索カテゴリにより、必要なコンテンツの種類に合わせた関連性の高い結果が得られます。
クッキーやトラッキングなし
クッキーやトラッキングスクリプトを使用せずに動作するため、プライバシーに配慮した研究や制限された環境での使用に適しています。
HostingerでSearXNGを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。