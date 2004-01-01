Nightlioの1クリックインストール
プライバシーを最優先したセルフホスト型の気分トラッカーと日記 — あなたのVPS向けのオープンソースのDaylio代替です。
Nightlio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nightlioの活用例
Nightlioは、Daylioのようなサブスクリプションアプリに代わる、無料かつプライバシーを重視したセルフホスト型の気分ロガー兼日誌です。5段階評価で気分を記録し、Markdown形式の日誌エントリを添付し、カスタマイズ可能なグループでエントリにタグを付け、カレンダービュー、連続記録カウンター、集計統計を通じてパターンを確認できます。これらすべては、デスクトップおよびモバイルブラウザで動作するレスポンシブなウェブインターフェースから行えます。
独自のVPSでNightlioを実行すると、すべての気分エントリと日誌ノートが、ユーザーの管理下にあるローカルのSQLiteデータベースに保存されます。広告、テレメトリー、そしてユーザーと自身のデータの間にペイウォールが出現するリスクは一切ありません。
Nightlioの主な機能
毎日の気分記録
ワンタップで5段階の気分を記録し、日、週、月を通して現れるパターンを確認できます。
Markdownジャーナリング
文脈豊かな振り返りのために、ヘッダー、リスト、リンクを含む豊富なMarkdownメモを各エントリに添付します。
「カスタムタググループ」
睡眠、生産性、ソーシャルなどの独自のカテゴリを作成し、エントリにタグを付けて、気分に影響を与えるものを発見しましょう。
「カレンダーと連続記録」
カレンダービューで気分履歴を閲覧し、内蔵のジャーナリング連続記録トラッキングでモチベーションを維持しましょう。
示唆に富む分析
経時的な平均気分、気分分布グラフ、および継続的なジャーナリングに報いるゲーミフィケーションによる達成項目を確認します。
「SQLite ストレージ」
すべてのエントリは、お客様のVPS上の単一のSQLiteファイルに保存されます。これにより、バックアップ、サーバー間の移動、いつでもエクスポートが簡単に行えます。
HostingerでNightlioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。