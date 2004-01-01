Nightlioは、Daylioのようなサブスクリプションアプリに代わる、無料かつプライバシーを重視したセルフホスト型の気分ロガー兼日誌です。5段階評価で気分を記録し、Markdown形式の日誌エントリを添付し、カスタマイズ可能なグループでエントリにタグを付け、カレンダービュー、連続記録カウンター、集計統計を通じてパターンを確認できます。これらすべては、デスクトップおよびモバイルブラウザで動作するレスポンシブなウェブインターフェースから行えます。

独自のVPSでNightlioを実行すると、すべての気分エントリと日誌ノートが、ユーザーの管理下にあるローカルのSQLiteデータベースに保存されます。広告、テレメトリー、そしてユーザーと自身のデータの間にペイウォールが出現するリスクは一切ありません。