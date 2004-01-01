Docmostは、NotionやConfluenceのモダンなオープンソース代替であり、クラウドホスト型プラットフォームのプライバシー上の懸念なしにリアルタイムの共同編集を必要とするチーム向けに設計されています。複数のユーザーが競合することなく同時に同じページを編集でき、スペースによりチーム、プロジェクト、部門間で明確な分離が可能です。

VPSでDocmostをセルフホストすることで、社内ドキュメント、アーキテクチャ上の決定、機密性の高いナレッジベースコンテンツが、お客様のインフラストラクチャから外に出ることはありません。付属のPostgreSQLデータベースとRedisキャッシュは、共同編集に求められるパフォーマンスと信頼性を提供し、永続ストレージによりアップデート後もドキュメントが保護されます。