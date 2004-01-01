Docmostのワンクリックインストールによるデプロイ
リアルタイム共同編集、図、チームスペース機能を備えたオープンソースの共同Wikiプラットフォーム。
Docmost向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Docmostの活用例
Docmostは、NotionやConfluenceのモダンなオープンソース代替であり、クラウドホスト型プラットフォームのプライバシー上の懸念なしにリアルタイムの共同編集を必要とするチーム向けに設計されています。複数のユーザーが競合することなく同時に同じページを編集でき、スペースによりチーム、プロジェクト、部門間で明確な分離が可能です。
VPSでDocmostをセルフホストすることで、社内ドキュメント、アーキテクチャ上の決定、機密性の高いナレッジベースコンテンツが、お客様のインフラストラクチャから外に出ることはありません。付属のPostgreSQLデータベースとRedisキャッシュは、共同編集に求められるパフォーマンスと信頼性を提供し、永続ストレージによりアップデート後もドキュメントが保護されます。
Docmostの主な機能
リアルタイム共同編集
複数のチームメンバーが、瞬時で自然な操作感の、競合が発生しない同期機能を使って、同じページを同時に編集できます。
内蔵図形描画
Draw.io、Excalidraw、Mermaid はエディターで直接利用できるため、視覚的なドキュメントは書かれたコンテンツと並んで保持されます。
宇宙ベースの組織
チーム、プロジェクト、または部署ごとにコンテンツを個別のスペースに分け、それぞれのスペースには独自のメンバーと権限設定があります。
きめ細かな権限
ユーザーグループとページレベルのアクセス制御により、組織全体で適切なコンテンツを適切なユーザーと共有できます。
完全なバージョン履歴
すべての変更が記録されるため、過去のリビジョンを確認したり、いつでも任意のページの以前のバージョンを復元したりできます。
HostingerでDocmostを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。