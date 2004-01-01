MiroFishは、OASISマルチエージェントシミュレーションフレームワーク上に構築されたAI予測エンジンです。独自の個性、Zep Cloudによって強化された長期記憶、および行動ロジックを持つ数千のAIエージェントが活動する並行デジタル世界を構築します。ユーザーは、現実世界のイベントをシードデータとして投入し、シミュレートされた集団の反応を観察することで、ソーシャルメディアのトレンド、市場の動き、政策の影響に関する結果予測を生成できます。

MiroFishをセルフホストすることで、リソースを大量に消費するシミュレーション専用の計算リソースが得られ、機密性の高いビジネスインテリジェンス、金融シグナル、およびリリース前の分析をすべて独自のインフラストラクチャ内に保持できます。また、LLMプロバイダーの選択とコスト最適化も完全に制御できます。