MiroFishのワンクリックインストールによるデプロイ
マルチエージェント群シミュレーションを活用し、現実世界の社会および市場の動向を予測するAI予測エンジン
MiroFish向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MiroFishの活用例
MiroFishは、OASISマルチエージェントシミュレーションフレームワーク上に構築されたAI予測エンジンです。独自の個性、Zep Cloudによって強化された長期記憶、および行動ロジックを持つ数千のAIエージェントが活動する並行デジタル世界を構築します。ユーザーは、現実世界のイベントをシードデータとして投入し、シミュレートされた集団の反応を観察することで、ソーシャルメディアのトレンド、市場の動き、政策の影響に関する結果予測を生成できます。
MiroFishをセルフホストすることで、リソースを大量に消費するシミュレーション専用の計算リソースが得られ、機密性の高いビジネスインテリジェンス、金融シグナル、およびリリース前の分析をすべて独自のインフラストラクチャ内に保持できます。また、LLMプロバイダーの選択とコスト最適化も完全に制御できます。
MiroFishの主な機能
マルチエージェントシミュレーション
ユニークな個性と永続的な記憶を持つ数千のAIエージェントが、並行するデジタル世界で相互作用し、創発的な社会力学を生み出しています。
ソーシャルプラットフォームモデリング
TwitterやRedditのような環境をシミュレートし、投稿、コメント、フォロー、再投稿機能を通じて、実際のプラットフォームの動作を模倣します。
「神の視点コントロール」
神の視点から変数や速報イベントを注入し、シミュレートされた人口がリアルタイムでどのように反応するかを観察します。
自動レポート
AIが生成した分析レポートは、シミュレーションの結果と予測を要約し、複雑なエージェントの相互作用の手動による解釈を削減します。
柔軟なLLMバックエンド
OpenAIまたはOpenAI API互換のプロバイダーと連携し、モデルを交換することで、シミュレーションの品質とコストのバランスを取ることができます。
HostingerでMiroFishを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。