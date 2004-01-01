ワンクリックインストールでのWeblateデプロイ
シームレスなローカライゼーションワークフローを実現するために、厳格なバージョン管理連携が組み込まれたウェブベースの翻訳管理プラットフォームです。
Weblate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Weblateの活用例
Weblateは、Git、GitHub、GitLab、Bitbucketと直接統合し、コードベースと翻訳を同期させる強力なオープンソースの翻訳管理プラットフォームです。翻訳者は直感的なウェブインターフェースを通じて作業し、変更は自動的にリポジトリにコミットされるため、手動でのファイル交換やマージの競合がなくなります。
50以上のファイル形式に対応し、組み込みの翻訳メモリ、機械翻訳の提案、および品質チェック機能を備えたWeblateは、ローカライズプロセスのあらゆる段階を効率化します。独自のVPSでセルフホスティングすることで、ユーザーごとの料金制限がなくなり、独自のソース文字列を機密に保つことができます。
Weblateの主な機能
バージョン管理統合
手動でのファイル交換なしに、Git、GitHub、GitLab、Bitbucketのリポジトリと翻訳を自動的に同期します。
50種類以上のファイル形式
PO、XLIFF、JSON、Androidリソース、iOS文字列、Javaプロパティ、その他多数の翻訳形式に対応しています。
翻訳メモリ
プロジェクト間で以前に翻訳された文字列を再利用することで、一貫性を維持し、ローカライズ作業を迅速化できます。
機械翻訳
DeepL、Google翻訳、LibreTranslateからの自動翻訳の提案を受け取り、ワークフローを効率化します。
品質チェック
翻訳が本番環境に公開される前に、プレースホルダーのエラー、書式設定の問題、不整合を自動的に検出します。
「ワークフローのレビュー」
チーム全体で翻訳の品質を確保するため、ロールベースの権限を使用して承認プロセスを設定します。
HostingerでWeblateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。