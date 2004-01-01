Weblateは、Git、GitHub、GitLab、Bitbucketと直接統合し、コードベースと翻訳を同期させる強力なオープンソースの翻訳管理プラットフォームです。翻訳者は直感的なウェブインターフェースを通じて作業し、変更は自動的にリポジトリにコミットされるため、手動でのファイル交換やマージの競合がなくなります。

50以上のファイル形式に対応し、組み込みの翻訳メモリ、機械翻訳の提案、および品質チェック機能を備えたWeblateは、ローカライズプロセスのあらゆる段階を効率化します。独自のVPSでセルフホスティングすることで、ユーザーごとの料金制限がなくなり、独自のソース文字列を機密に保つことができます。