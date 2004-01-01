Infisicalは、オープンソースのシークレット管理プラットフォームです。あちこちに分散した.envファイルやハードコードされた認証情報を、監査可能な単一の情報源に置き換えます。クリーンなWeb UI、CLI、およびSDK統合を提供し、機密性の高い値をソース管理にコミットすることなく、開発、ステージング、本番環境全体でシークレットを保存、同期、およびローテーションできます。

Infisicalをセルフホストすることで、APIキー、データベースパスワード、サービストークンが自身のインフラストラクチャから離れることはありません。自身で管理するハードウェア上で、完全な監査証跡、ロールベースのアクセス制御、およびシークレットのバージョン管理を利用できます。これにより、シートごとの料金は発生せず、第三者による侵害で認証情報が漏洩するリスクもありません。