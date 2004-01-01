Infisicalの1クリックインストール
すべてのプロジェクトと環境で環境変数やAPIキーを安全に同期できるシークレット管理ツール（オープンソース）
Infisical向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Infisicalの活用例
Infisicalは、オープンソースのシークレット管理プラットフォームです。あちこちに分散した.envファイルやハードコードされた認証情報を、監査可能な単一の情報源に置き換えます。クリーンなWeb UI、CLI、およびSDK統合を提供し、機密性の高い値をソース管理にコミットすることなく、開発、ステージング、本番環境全体でシークレットを保存、同期、およびローテーションできます。
Infisicalをセルフホストすることで、APIキー、データベースパスワード、サービストークンが自身のインフラストラクチャから離れることはありません。自身で管理するハードウェア上で、完全な監査証跡、ロールベースのアクセス制御、およびシークレットのバージョン管理を利用できます。これにより、シートごとの料金は発生せず、第三者による侵害で認証情報が漏洩するリスクもありません。
Infisicalの主な機能
一元化されたシークレットストレージ
すべてのプロジェクトと環境にわたるすべての環境変数を、プロジェクトと環境の分離機能を内蔵し、一箇所で管理します。
完全な監査ログ
すべてのシークレットの読み取り、書き込み、削除は、コンプライアンスおよびインシデント対応のために、タイムスタンプとユーザー属性とともに記録されます。
CLI と SDK 統合
アプリケーションコードを変更することなく、CLIまたはNode.js、Python、Go、Rubyなどに対応したネイティブSDKを介して、実行時に任意のプロセスにシークレットを注入できます。
シークレットのバージョン管理
シークレットへの変更はすべてバージョン管理されており、不適切なデプロイメントを迅速に元に戻す必要がある場合に、以前のどの値にもロールバックできるようになっています。
「CI/CDパイプラインサポート」
GitHub Actions、GitLab CI、Docker、Kubernetes とのネイティブ統合により、シークレットを平文のパイプライン変数として保存する必要がなくなります。
HostingerでInfisicalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。